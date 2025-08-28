Čarobni koncert v neponovljivem ambientu ZOO Ljubljana

Tudi letos Imago Sloveniae v sodelovanju s Slovensko filharmonijo, Živalskim vrtom Ljubljana in Zavarovalnico Vita pripravlja koncert v ambientu Živalskega vrta Ljubljana. Zasedba Orkestra Slovenske filharmonije bo izvedla glasbeno pravljico Sivi volk na pikniku. Trije koncerti v petek, 29. avgusta, ob 17.00, ter v soboto, 30. avgusta, ob 11.00 in 17.00, so del spremljevalnega programa 37. mednarodnega festivala Noči v stari Ljubljani.

Naš volk je prav nič hudega misleč osamljen očka.

»Sivi volk na pikniku je uspešnica pisateljice Helene Kraljič, slikanica, ki v pravljično kodiranem svetu preizprašuje prav pravljične kode in predsodke,« so sporočili organizatorji. »Volka se moramo vendar bati, kajne? A ni prav on pojedel Rdeče kapice in pridnih treh prašičkov? Ne, ni tako. Naš volk je prav nič hudega misleč osamljen očka, ki, kot se v naših časih rado primeri, sam vzgaja in skrbi za tri volčiče. Pravljice pa s tem nismo izgubili – razvija se v pravljičnih treh korakih zapleta in treh razpleta s tremi – ne, ne pujski, ampak volkci, ter se seveda srečno konča.«

Skladateljica Aleksandra Naumovski Potisk je za fuzijo zgodbice v glasbeno pravljico napisala suito V gozdu, op. 15a, prvotno za saksofon in klavir, zdaj pa, na pobudo Imaga Sloveniae in Slovenske filharmonije, tudi za simfonični orkester. Vstopnina je vključena v plačilo vstopnice za Živalski vrt Ljubljana.