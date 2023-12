Buhtlji v obliki pujskov za srečo v novem letu

Leto 2023 se poslavlja in pred nami je novo obdobje. Ob novih začetkih ljudje postanemo nekoliko vraževerni, zato obstaja kup pregovorov in običajev, kaj naj bi na silvestrovo smeli početi in česa ne, da nam sreča v novem letu ne bi ušla. Na zadnji večer v letu naj bi se na primer izogibali uživanju perutnine, da sreča v prihodnosti ne bi odletela stran od nas. Prav tako naj bi jedli jedi, ki v življenje prikličejo bogastvo. To so na primer sarme, saj zeljnati listi, v katere so zavite, simbolizirajo bankovce. Okrogle sladice spominjajo na kovance, prav tako naj bi obilje prinašala leča.

Več na Odprti kuhinji.