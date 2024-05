Buhtlji: recept in nasveti gostilničarke, da bodo odlično uspeli

V zadnjem času nas kulinarične poti vodijo tako, da jih srečujemo povsod: na novomeški tržnici je ena od prodajalk ponujala tudi rustikalno oblikovane domače buhtlje, bogato polnjene z marmelado. Opazili smo jih v eni od novejših in butičnih slovenskih pekarnic, in ko smo na buhtlje naleteli še tretjič, bilo je v hrvaški gostilni Kod bake, smo lastnico brž prosili za recept. Dobili smo ga, poleg tega pa nam je Danijela Crnjak Andri nanizala še nekaj nasvetov, ki jih gre upoštevati pri pripravi te jedi.

»Buhtlje pripravljam po maminem receptu. Moram vam povedati, da moje mame ni več med nami in da sem ji neizmerno hvaležna za vse kuharsko znanje, ki ga je prenesla name,« uvodoma omeni Danijela Crnjak Andri, ki z možem Zdravkom vodi gostilno Kod bake (Pri babici) v osrednjehrvaškem mestu Garešnica.

Sogovornica, ki je po poklicu kuharica in slaščičarka, v preteklosti pa je omenjene veščine tudi poučevala na srednji šoli, nadaljuje: »Že ko sem bila stara tri leta, sem mami pomagala pri pripravi sladic in drugih jedi. Odlično je kuhala in pripravljala tudi jedi za poročna slavja in sladice za velike fešte, ki so se vrstile v našem kraju.«

Idealne razmere

Kaj je torej najpomembnejše, kar moramo upoštevati pri pripravi buhtljev? »Ko pripravljamo kvašene sladice, moramo imeti v mislih, da je testo živ organizem in da morajo biti razmere idealne, da kvas naredi svoje,« pojasni Danijela Crnjak Andri, pri čemer ima v mislih predvsem temperaturo – ta mora biti ravno pravšnja, saj bomo le tako lahko pripravili odlično testo.

Še ti dve stvari poudari sogovornica: »V pripravo kvašenega testa, in pri tem so buhtlji prav posebni, je treba vložiti veliko ljubezni. Glede marmelade pa: uporabite čim bolj gosto.«

Ker v restavraciji Kod bake skrbijo za ohranjanje tradicionalnih jedi, načrtujejo različne kulinarične tečaje, vsako leto pa pripravljajo tudi tekmovanja v kuhanju vampov. Letos bo menda mednarodno, saj bo med kuharji te jedi, ki nekaterim diši, drugim pač ne, tudi ekipa iz Slovenije.

Buhtlji

Ko so buhtji pečeni, jih premažemo z raztopino olja, vode in sladkorja v prahu,« nam je povedala Danijela Crnjak Andri. V buhtlje poleg marmelade občasno doda še kaj drugega, denimo nadev iz mletih lešnikov in sladkorja ali medu, ki odlično dopolni to priljubljeno pecivo.

Za 8–12 kosov.

700 g moke tip 550 (gladka oziroma mehka)

1 dl mleka

0,5 dl vode

1 kocka (42 g) svežega kvasa

6 žlic sladkorja

1 žlička soli

1 dl olja

gosta marmelada (ali kak drug nadev po želji)

Priprava

Mleko segrejemo skoraj do vretja, nato ga prelijemo v večjo stekleno skledo ter dodamo sladkor, sol in hladno vodo. Ko se ohladi do mlačnega, dodamo razdrobljen kvas in pomešamo. Postopoma dodajamo presejano moko in testo mesimo z roko, na koncu prilijemo še olje. Mesimo nekaj minut, da dobimo gladko testo – ko se začne ločevati od posode, skledo pokrijemo in jo pustimo na toplem (ne neposredno nad virom toplote) počivati približno pol ure. Nato testo še enkrat premesimo in pustimo, da znova naraste. Pečico vključimo na 170 stopinj. Zdaj površino posujemo z malo ostre moke, na katero preložimo testo, ki ga povrhu še malo pomokamo. Razvaljamo na centimeter debelo in razrežemo na kvadrate s stranicami približno 8 centimetrov. Na sredino vsakega kvadrata damo žličko marmelade, nato oblikujemo buhtlje, jih pomočimo v raztopljeno maslo ali olje in v namaščen pekač polagamo tako, da navzgor gleda gladka oziroma zaobljena stran. Pečemo približno 30 minut. Premažemo z mešanico olja, vode in sladkorja v prahu, počakamo, da se ohladijo do mlačnega, nato jih vzamemo iz pekača in postrežemo.

