Brezčasni ritmi, hitra kolesa in Michelinove zvezdice zavzeli Ljubljano

Po treh izdajah tekmovanja World Kidz Breaking Champion je ta mladostno razigrana zgodba na ljubljanskem Kongresnem trgu dobila nove dimenzije. WKBC je zrasel v enega najbolj priljubljenih turnirjev za mlade brejkerje na svetu, zato so mu organizatorji dodali še močnejši obračun plesnih skupin, šopek tekmovanj na rolkah, kolesih BMX in atraktivne zračne akrobacije s kolesi, park Zvezda pa je postregel s kulinaričnim spopadom z Michelinovima zvezdicama okitenih chefov Luke Koširja (restavracija Grič) in Jorga Zupana (bistro Aftr).

Najatraktivnejši šport festivala so bili skoki in zračne akrobacije kolesarjev. Leteli so več kot šest metrov v višino in izvajali dih jemajoče premete in obrate.

Ker sta chefa s svojimi odličnimi grižljaji zbrala enako število točk, jima je Klemen Bučan postavil dodaten izziv: prerezati ananas čim bolj točno na pol.

Tako je nastal Festival MasterCard Get Together, širitev ponudbe pa se je izkazala za zadetek v polno. Postregla je z atraktivnim programom čez ves dan, po pump track stezi in urbanem parku Triglav so se lahko zapeljali tudi obiskovalci, se z veščimi koleščkarji naučili osnov ali kakšnega novega trika, aktiven dan na prostem pa zabelili z vrhunskimi grižljaji.

Urbani park Triglav za mojstre športov na kolesih in koleščkih je bil center dnevnega dogajanja.

Eden od ciljev projekta Street Food Fighters je bil spodbuditi razmislek o tem, kakšno ulično prehrano ponuja prestolnica. Odkritje so bili morski sadeži z žara v lepinji s kajmakom, pa tudi na vegetarijanski corn dog ali govedino v bao štručki bi se lahko navadili.

Naš prvi brejker Tilen Grašič Tasic lovi normo za olimpijado mladih. Tokrat v družbi Anžeta Škrubeta, vrhunskega plesalca in čedalje prodornejšega režiserja glasbenih videov.

Okuševalci so sicer chefoma namenili enako število glasov, tako da sta se za zmago spopadla še v preizkusu rezanja ananasa točno na pol. Spretnejši je bil Jorg, ki je tudi uradno postal slovenski kralj ulične prehrane, neuradno pa tudi prvi fruit ninja ljubljanskih ulic.