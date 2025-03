Brez tega ni intimne zveze

To, da sta par, ne zagotavlja nujno medsebojne intimnosti. Nekateri so v zvezi, a nikoli ne doživijo prave intime.

Če menite, da je to nemogoče, poglejte, katere so po mnenju psihologinje Ane Georgieve nepogrešljive sestavine intimnega odnosa in se vprašajte, ali so prisotne v vašem.

Znanje

Intimna partnerja drug o drugem vesta veliko. Od tako banalnih dejstev, kot so najljubša hrana, glasba ali barva do bolj kompleksnih: kaj koga muči, kaj si želi in kaj najbolj ceni ter morda tudi pogreša v odnosu.

Res dobro poznati nekoga je eden od pomembnih temeljev intimnosti.

Medsebojna odvisnost

Odvisnost od nekoga je tisto, kar mnoge pri snovanju resnega odnosa plaši. A ta je prav tako obvezna za visoko stopnjo intime.

Ne v smislu, da nekdo brez drugega ne more živeti, temveč v smislu upoštevanja drug drugega, prilagajanja načrtov, sklepanja kompromisov in doseganja soglasja.

FOTO: Gettyimages

Skrb

Biti z nekom intimen pomeni skrbeti zanj. Le kadar je ta skrb vzajemna, v zvezi lahko zavlada resnična intimnost.

Zaupanje

Zaupanje pri intimnih partnerjih ne pomeni, da so prepričani, da jih nekdo ne bo prevaral, temveč, da so prepričani, da jih partner ne bo namerno prizadel.

FOTO: Gettyimages

Razumevanje

»Intimnost narašča, kadar ljudje verjamejo, da jih njihovi partnerji razumejo, spoštujejo in cenijo, se skrbno in učinkovito odzivajo na njihove potrebe in skrbijo za njihovo blaginjo.

Spoznanje, da partner prepozna, razume in podpira naše potrebe in želje, je temeljni sestavni del najboljših odnosov,« trdi strokovnjak za intimne odnose Rowland Miller.

FOTO: Gettyimages

Predanost

Da bi intimna zveza dolgo trajala, sta potrebna čas in trud obeh partnerjev. Le kadar sta oba predana odnosu in sta pripravljena delovati v prid razmerju, to lahko postane res intimno, piše Your Tango.