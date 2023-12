Božanska medena srca, ki so boljša od kupljenih v trgovini

Avtorica recepta se v videu sprašuje, zakaj bi se takšnega recepta lotili doma in medenjakov preprosto ne bi kupili kar v trgovini ali na kakšni stojnici božičnega sejma. No, kar sama nam poda tudi odgovor, ki se glasi, da nam bo le na tak način doma dišalo po sreči. Mi se z njo popolnoma strinjamo in se bomo tudi sami lotili medenjakov. Med prazniki iz kuhinj pač mora dišati po sreči!

Več na Odprti kuhinji.