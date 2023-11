Bose soundbar ultra: ultimativna zvočna letev

O Boseju smo že večkrat pisali in poudarjali, kako znajo pri tej ameriški znamki iz kompaktnih zvočnikov izvleči neverjetno bogat zvok. Tokrat smo v roke dobili njihovega paradnega konja s področja soundbarov oziroma zvočnih letev, kakor imenujemo tiste podolgovate zvočnike, ki jih postavimo pred televizijski sprejemnik in ki občutno izboljšajo (po navadi bolj skromni) televizijski zvok. In čeprav omenjeni zvočnik ni kaj prida zajetnejši od drugih tovrstnih izdelkov, je iz sebe sposoben dati res bogat zvok.

Preprosta uporaba

Zvočniška letev z enostavnim imenom soundbar ultra predstavlja vrh Bosejeve ponudbe in za to zahteva tudi konkretno ceno – cent manj kot tisoč evrov. A ko ga povežemo s televizorjem prek priloženega hdmi kabla, dobimo široko zvočno sliko, bogato z basi (še eden od Bosejevih adutov) in uravnoteženimi srednjimi in visokimi toni.

9 zvočniških enot ima.

Soundbar fino nastavljamo prek Bosejeve aplikacije, ki nam ponuja bogat nabor nastavitev, za hitre operacije pa je priložen drobcen daljinski upravljalnik.

Soundbar ultra je vrh Bosejeve ponudbe. FOTO: Staš Ivanc

Odličen zvok

Zvok je res bogat in širok, še posebno dobro je razločen dialog, kar je pri gledanju filmov in serij še kako pomembno. Soundbar ultra, ki podpira zvočni standard Dolby atmos, predvajajo tudi za dober prostorski zvok, za kar poskrbi navzgor obrnjeni par zvočnikov na skrajnih koncih letve.

Odlično se izkaže pri predvajanju dialoga.

Seveda zaradi čisto fizičnih zakonitosti ne moremo pričakovati pravega prostorskega zvoka, ki ga pričara komplet prostorskih zvočnikov, razporejenih po dnevni sobi, a občutek je vseeno dober – letev ima vgrajenih kar devet zvočniških enot. Dobro se izkaže tudi pri predvajanju glasbe, pa naj gre signal iz televizorja prek hdmi kabla ali bluetooth povezave iz drugih virov, denimo, pametnega telefona, ki je v sedanjih časih postal naš glavni predvajalnik glasbenih vsebin.

Možnost nadgradnje

Še bogatejši zvok lahko dosežemo, če si zraven omislimo nizkotonsko enoto (bas modul 700) in par prostorskih zvočnikov, treba pa je upoštevati, da nas bo to stalo še dodatnih 900 in 600 evrov plus še nekaj drobiža za nosilca oziroma stojali za zadnja zvočnika. Vse skupaj se enostavno poveže in nastavlja v že omenjeni aplikaciji Bose music, ki se samodejno poveže tudi z našim računom Spotify.

Za prostorski zvok skrbita (tudi) navzgor obrnjeni zvočniški enoti. FOTO: Staš Ivanc

Dizajn je bosejevsko minimalističen, edina zamera bi morda letela na sijočo zgornjo površino ohišja, na kateri se hitro poznajo prstni odtisi, z nje pa odseva tudi slika s televizorja, kar zna biti za koga moteče. Bose soundbar ultra ni poceni, a je brez dvoma ena najboljših zvočnih letev na tržišču. Staš Ivanc