Bogati viseči cvetovi, ki vam jih bodo vsi zavidali

Surfinije, znane tudi kot viseče petunije, so priljubljene zaradi svojih bogatih, visečih cvetov, ki krasijo balkone in terase od pomladi do pozne jeseni. Poznamo številne različne vrste, med njimi najdemo takšne z rožnatimi, modrimi, rdečimi in belimi cvetovi.

So zelo odporne proti sončni svetlobi in idealne za sajenje v lonce, cvetlične grede in obešanke. Priljubljene so tudi zato, ker jih je enostavno negovati in vzdrževati. Zunanjim prostorom dodajo barvitost brez prevelikega truda. Potrebujejo le dobro odcedna tla in redno zalivanje. Priporočljivo je, da jih zalivate vsak dan, še posebno če so posajene v obešankah ali loncih, saj se v teh zemlja hitreje izsuši. Pomembno je, da tla ostanejo vlažna, vendar ne preveč mokra, saj lahko prekomerna vlaga povzroči gnitje korenin.

Potrebujejo sonce in dobro odcedno zemljo.

Zahtevajo veliko svetlobe, zato jih je najbolje postaviti na sončno mesto, kjer bodo prejele vsaj od 6 do 8 ur neposredne svetlobe dnevno. Pomanjkanje svetlobe lahko povzroči manjše cvetenje in slabšo rast.

Če jih bomo sadili v lonce, izberemo dovolj velike, da korenine ne bodo omejene. Za optimalno rast je priporočljivo uporabiti lonce s premerom od 25 do 30 centimetrov.

Odstranjujemo odcvetele cvetove

Obrezovanje in odstranjevanje odcvetelih cvetov je pomembno za spodbujanje novega cvetenja in preprečevanje bolezni. Redno odstranjevanje odcvetelih cvetov pomaga rastlini usmeriti energijo v proizvodnjo novih cvetov namesto semen. Priporočljivo je, da obrezujete tudi dolge poganjke, saj to spodbuja bolj gosto rast in več cvetov.

Gnojenje je ključno za bujno cvetenje surfinij. Uporabite specializirana gnojila za surfinije, ki vsebujejo ustrezna hranila in mikrohranila za te rastline. Gnojilo raztopite v vodi in z mešanico zalivajte rastline vsak teden od začetka pomladi do pozne jeseni. V obdobju intenzivnega cvetenja poleti je priporočljivo gnojiti tudi dvakrat tedensko.

Lahko so dovzetne za nekatere bolezni, kot sta pepelasta plesen in koreninska gniloba. Pepelasta plesen se kaže kot bel ali siv prah na listih in steblih, medtem ko koreninska gniloba povzroča rumenenje listov in odmiranje rastline. Za preprečevanje teh bolezni je pomembno, da rastline redno pregledujete in odstranjujete odmrle dele. Uporaba naravnih pripravkov, ki se dobijo v trgovinah, pomaga krepiti rastline in preprečevati bolezni.

