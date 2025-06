Bi otroke radi zvabili od zaslonov? S pomočjo gozdne zabave to ne bo težko (FOTO)

Zvabiti otroke od zaslonov in jih znova navdušiti za igre, kakršne smo se igrali nekoč, je le eno od poslanstev prireditve Gozd, voda in mlinček, ki jo je Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) letos organiziral že 21. Med drugimi, nič manj pomembnimi pa sta učenje odnosa do naše prelepe narave ter navduševanje za njeno varovanje.

V Sračji dolini pri Črnučah se je na delavnicah in zabavnih igrah, ki so jih pripravili gozdarji in lovci, oglasilo okoli 500 otrok. Večina jih je prišla v okviru šol ali vrtcev, čeprav je bilo mogoče srečati tudi nekaj takšnih, ki so jih na dogodke pripeljali v bližini živeči babice in dedki. Srečali smo lahko vse od triletnikov do učencev četrtega razreda osnovne šole, med številnimi igrami s poučnimi elementi pa je najljubšo lahko odkril prav vsak.

Prireditev, ki se je prvič odvrtela leta 2003, se je pravzaprav začela z mlinčki, ki so del dogajanja še danes. Zavod za gozdove je takrat prvič povabil šole in vrtce, naj ustvarijo svoje mlinčke in jih pripeljejo skupaj z njimi preizkusit k reki Črnušnici. »Takrat je neki novinar kolegico vprašal, ali bo prireditev postala tradicionalna, in je rekla, da bo,« se v smehu spominja Barbara Slabanja iz ZGS. Kolegica, ki jih je tako nepričakovano postavila pred izziv, je nenačrtovano postala del spodbude za ponovitev naslednje leto in nato še naslednjih več kot dvajset let. Mlinčkom so se sčasoma pridružile druge zanimive igre in naloge, letošnje pa so bila sploh nekaj posebnega.

»Letos smo dejansko pripravili samo igrice in delavnice, da se skozi gozdno pedagogiko učijo o gozdu. Tako da ni nobenih predavanj oziroma bolj strokovnih zadev. Takoj na začetku se spoznajo z lesom, najprej z različnimi vonji gozda. Sledijo tradicionalni mlinčki in druženje z našim sekačem, ki otrokom pokaže, kako poteka varno delo z motorno žago. Tu so tudi letos lovci, ki predstavljajo gozdne živali. Otroci se preizkušajo v skokih, pri tem pa primerjajo, ali skočijo kot zajček ali kot jelen,« našteva sogovornica.

Ena najzabavnejših iger je gotovo izpit za volka, ki vključuje značilno volčje tuljenje. Kot smo se lahko prepričali pri pogovoru s četrtošolci, je ta del izjemno zanimiv, edina stvar, ki bi jo otroci še dodali, pa je, da bi bil tam še pravi volk. Navdušeni so bili tudi nad igro sajenja dreves, ki je pravzaprav posebna oblika tekanja in lovljenja, pri katerem ulovljeni obmiruje in se spremeni v drevo.

Sami smo preizkusili igro, pri kateri se po gozdu s pomočjo vrvice premikaš z zavezanimi očmi. Ta igra otrokom pomaga občutiti gozd s še drugimi čutili, kot sta tip in voh. Na vsakem postanku, ki ga je pripravil zavod za gozdove, je čutiti entuziazem in predanost, ki so ju zaposleni vložili v načrtovanje teh aktivnosti.

»Veliko osnov smo našli pri Josephu Cornellu (eden od utemeljiteljev tako imenovane gozdne pedagogike), vendar jih za naše potrebe majčkeno prilagodimo. Letos smo igre pripravljali zgolj trije, pri sami izpeljavi pa dejansko sodeluje cela območna enota. Brez celotnega kolektiva tega dogodka ne bi mogli izpeljati,« je hvaležna Slabanjeva. Ekipi v zadoščenje in veselje je ugotovitev, da ima dogodek vsestranske pozitivne učinke – in to ne le na otroke.

»Ugotovili smo, da se, če mlade generacije učimo o gozdu in spoštovanju tega, to prenaša tudi na njihove starše. Najbolj tipičen primer so smeti. Prva leta, ko smo začeli, smo tukaj nabrali po štiri do pet vreč ogromnih smeti, zdaj jih najdemo za eno malo vrečko. Prepričana sem, da je to vpliv teh otrok, ki vzgajajo svoje starše,« sklene Slabanjeva.

Postavljanje mlinčkov je že legendarno. FOTO: Jože Suhadolnik

Les je lep, so se prepričali tudi otroci. FOTO: Jože Suhadolnik

Ustvarjalni so uživali v krašenju gozdarskih čelad. FOTO: Jože Suhadolnik

Tudi tega bo treba preizkusiti. FOTO: Jože Suhadolnik

Gozdna glasbila so nekaj posebnega. FOTO: Jože Suhadolnik

Pred vstopom v gozd so se med drugim poučili o klopih. FOTO: Jože Suhadolnik