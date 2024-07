Bi imeli kosilo na prostem? Te informacije vam bodo prišle prav

Tople in sončne dneve mnogi radi izkoristijo in čim več časa preživijo na prostem, pod milim nebom pa je seveda slajša tudi hrana, še posebno če se potrudimo in mizo lepo pogrnemo. Sem seveda spada prt, ki pa nima le estetske funkcije, če denimo gostimo večjo družbo, bo prihranil tudi čas, ki bi ga sicer porabili za čiščenje mize. Prt, na katerem so drobtine, madeži in ostanki hrane, namreč samo dvignemo in stresemo na travnik ali drugo primerno površino, pozneje, ko bodo gostje odšli, pa ga operemo v pralnem stroju.

Da bi bil čim bolj čist čim dlje, izberemo belega bombažnega, ki ga lahko čistimo tudi z bolj agresivnimi sredstvi, denimo belilom, ter peremo na visokih temperaturah, ali pa kakšnega temnejše barve z vzorcem, ki bo skril manjše madeže, ki jih morda ne bomo mogli odstraniti.

Da po kosilu ne bo treba takoj čistiti mize, jo prekrijemo s prtom. FOTO: Viktoria Hodos/getty Images

Pri pogrinjkih ne smejo manjkati papirnati prtički, a ker jim na prostem grozi, da jih odpihne veter, jih ne položimo ob krožnik, ampak podenj, lahko pa jih tudi zvijemo in vsakega vtaknemo v posebni obroček, dodamo še kakšen dodatek, ki se bo skladal k pogrinjku, in gostje bodo več kot navdušeni.

Papirnate prtičke položimo pod krožnike ali jih zvijemo in obtežimo z obročkom.

Obroček za prtičke bo izjemno dobrodošel tudi v primeru, da namesto klasičnih krožnikov uporabimo papirnate, ki so prav tako izjemno lahki in hitro poletijo drugam, obroček pa bo tako krožnik kot servieto vsaj nekoliko obtežil. Papirnati krožniki in kozarci so še posebno dobra izbira, če bodo med gosti otroci, tako ne bo treba pospravljati razbitih krožnikov in kozarcev ter skrbeti, da se ne bi kdo porezal ali kako drugače poškodoval.

V primeru, da mizo postavimo nekoliko dlje od vrat, ki vodijo v kuhinjo, poskrbimo, da ne bomo ves čas hodili sem in tja, tako bomo namreč zamudili večino druženja. Hrano tako v kuhinji naložimo na pladnje in slednje razporedimo po mizi, ob glavno mizo pa postavimo še eno manjšo, ki naj bo namenjena pijači, sladicam ali prigrizkom, ki jih bo lahko vzel vsak sam, ko se mu bo zahotelo.

V sredino lahko kot okras postavimo kar lončnico.

Na posebno mizo razporedimo pijačo, prigrizke, sladice, sadje ... FOTO: Petrenkod/getty Images

Še bolj zabavno bo, če si namesto stolov omislimo blazine. FOTO: Debbie Burrows/getty Images

Poskrbimo lahko tudi za okrasje, kar poleti ne bo težava, na sredino mize lahko postavimo denimo kar okrasne rastline ali dišavnice, ki jih gojimo v cvetličnih lončkih, ali pa odrežemo nekaj vejic enega ali drugega in jih postavimo v vazo. Krasna dekoracija so tudi različni poletni plodovi. Po mizi lahko tako razporedimo limone, breskve, kumare in paradižnike.