Barva, ki se znova vrača v naše domove

Terakota (italijansko pomeni 'pečena zemlja') je pravzaprav keramika na osnovi gline. Najbolj znane so terakota talne ploščice, ki so bile nekoč neglazirane (zdaj so lahko tudi glazirane), značilne za Toskano in Firence. Iz terakote pa so lahko tudi različni predmeti, na primer okrasni lonci za rastline.

