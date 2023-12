Barva, ki greje in spodbuja

Barva ognja, strasti, sreče, optimizma – vse to je rdeča. Rdeča je močna in izrazita barva, ki je ne prenesejo vsi. Preprosto nam mora biti všeč. V naravi je veliko rdečih odtenkov, na primer škrlatno rdeč mak ali živo rdeče sočne jagode, pa malo bolj umirjene, a še vedno rdeče obarvane maline. Kaj pa ti odtenki v našem domu? Kot pravijo strokovnjaki, je z njimi težko živeti, če jih je preveč ali so v prevelikih količinah, saj so za marsikoga premočni in delujejo preveč spodbudno. Rdeča namreč poživlja in spodbuja h gibanju ter dejavnosti.

Več na deloindom.si.