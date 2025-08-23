Bambus uničuje temelje hiš

Čeprav bambus v osnovi izvira iz Indije, naravno raste v tropskih in subtropskih predelih severne Avstralije ter južne in vzhodne Azije. Za prebivalstvo držav, kjer je razširjen, je izjemno pomemben, saj ga uporablja v vsakdanjem življenju: za gradnjo hiš in mostov, pri proizvodnji papirja in pohištva, v živilski industriji ... Bambus preprečuje erozijo, saj njegove korenine stabilizirajo tla. Glede na tako uporabno vrednost ni presenetljivo, da na Kitajskem simbolizira dolgoživost, v Indiji pa prijateljstvo.

Danes je na svetu znanih več kot 1600 vrst bambusa. Nekatere so nizkorastoče, nekatere dosežejo v višino impresivnih 20 metrov. Vendar so nekatere vrste izjemno invazivne in ogrožajo ekosisteme držav, kamor so bile vnešene. Ne samo to, povzročijo lahko škodo na vrtovih, stanovanjskih stavbah ... Novi poganjki se lahko v enem samem letu razrastejo domala povsod. Bambus je lahko videti čudovit, a če ne poznamo njegove narave, lahko povsem podivja. Vprašanje, kaj bi se zgodilo, če ga posadimo na majhnem vrtu, je zato na dlani.

Bambus lahko povzroči veliko škodo: lahko se razširi na sosednja dvorišča, prebije pločnike, tlakovane poti, na lepem vas lahko doleti prava nočna mora. Neka študija iz leta 2019 je celo jasno pokazala, da lahko raste s hitrostjo 2,5 centimetra na uro! To se morda zdi zanemarljivo, a mnogi ljudje so se prav zaradi razraslega bambusa že znašli v hudih težavah zaradi poškodb temeljev hiše, vodovodnih cevi ... Takšne situacije so seveda možne tudi pri nas.

(Ne)invazivna rastlina

Pogosto bambus zato označujemo kar z oznako invaziven, kar pa seveda ni povsem res. Invazivne rastline so namreč tiste, ki za širjenje svoje populacije uporabljajo vse možne načine in premagujejo velike razdalje daleč proč od matične rastline. Bambus pa se razpreda zgolj od tam, koder smo ga posadili. Resda si ustvari monopol nad območjem, kjer raste, a če bi takšen bambusov gozdič opazovali v njegovem naravnem okolju, bi opazili, da je medse spustil tudi drugo rastlinje, kar pa ni značilno za (druge) invazivke.

Bambusi, ki nam povzročajo preglavice, so tisti, ki jim po domače rečemo kar tekači. Ti imajo takšen sistem, da od posajene rastline hitro napredujejo navzven tudi za več metrov na leto, tam pa potem odžene nove poganjke. Tekači potem ustvarijo razvejano mrežo, zaradi česar jih je zelo težko popolnoma odstraniti ali uničiti. Gre predvsem za pripadnike rodu Phyllostachys (v naših vrtnih centrih pa boste dobili Pleioblastus, Sasa in Pseudosasa), ki veljajo tudi pri nas za ekološko tvegane.

Zaradi škodljivega vpliva na druge vrste so nekatere vrste bambusa na Kitajskem in v drugih državah sveta že prepovedane. V ZDA pa je uvoz vsakršnega bambusa, razen za potrebe znanstvenih raziskav, povsem prepovedan.