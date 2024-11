Babičin trik za vedno brezhibno sijočo kopalno kad

Uporaba kopalne kadi ni le vprašanje higiene, temveč tudi ritual sprostitve. Topla kopel po napornem dnevu pomaga sprostiti mišice in umiriti misli, pogosto pa v vodo za dodatno sprostitev dodajamo še razne soli, eterična olja in dišave. Te z aromaterapijo in zdravilnimi snovmi za našo kožo pripomorejo k še boljšemu počutju, slaba stran tega pa je, da lahko kad precej umažejo.

Več na deloindom.si.