Azijske jedi so vedno bolj priljubljene, a brez voka ne bo šlo

Med osnovno opremo, ki jo potrebujete za pripravo avtentičnih azijskih jedi, spadajo vok, parne košare in kuhalnik riža. Vok je osrednji kos opreme v azijski kuhinji. Njegova oblika omogoča enakomerno porazdelitev toplote, kar je ključno za hitro in učinkovito kuhanje. Idealen je za praženje, mešanje in cvrtje. Na voljo je v različnih materialih, kot sta lito železo in ogljikovo jeklo.

Železova litina je zahtevnejša za vzdrževanje, vendar odlična za kuhanje, medtem ko je ogljikovo jeklo lažje, cenejše in se hitro segreje. Izogibajte se teflonskim vokom, saj ne morejo doseči dovolj visokih temperatur, ki so potrebne za tradicionalno azijsko kuhanje. Pokrov je koristen dodatek, ki omogoči, da v posodi živila tudi dušimo.

Prav pridejo tudi parne košare.

Parne košare so nepogrešljive za pripravo številnih azijskih jedi, kot so cmoki, dim sum, ribe in zelenjava. Tradicionalne bambusove košare so priljubljene zaradi sposobnosti vpijanja odvečne vlage, kar preprečuje, da bi hrana postala preveč mokra. Kovinske parne košare iz nerjavečega jekla so praktične in enostavne za čiščenje. Za optimalno uporabo je priporočljivo, da imate več parnih košar, ki jih lahko zložite drugo na drugo.

Kuhalnik riža je še en ključni element v azijski kuhinji. Omogoča pripravo popolnega riža brez potrebe po stalnem nadzoru. Moderni kuhalniki imajo tudi dodatne funkcije, kot sta kuhanje na pari in priprava juh. Preprost model z notranjo posodo z neoprijemljivo prevleko zadostuje za večino potreb.

Lesena žlica s široko, zaokroženo glavo se prilega stenam voka.

Pravilna izbira nožev in rezalnih pripomočkov je ključnega pomena za pripravo jedi. Med najpomembnejše pripomočke spada kitajski nož, znan kot caidao. Široko in težko rezilo omogoča natančno in hitro delo.

Mandolina omogoča enakomerne, tanke rezine zelenjave, kar je nujno za solate, juhe in ocvrte jedi. Omogoča hitrejše in natančnejše rezanje kot običajni nož.

Za kuhanje v voku potrebujete tudi leseno žlico s široko zaokroženo glavo, ki se prilega njegovim stenam.

Če obožujete azijsko hrano, vam bo prav prišel kuhalnik za riž. FOTO: Ilona Shorokhova/Getty Images

Možnar se uporablja za pripravo različnih past, kot je na primer tajska pasta iz čilijev in česna, ter za drobljenje začimb ali praženih arašidov, ki se uporabljajo kot posip. Omogoča pripravo svežih in aromatičnih začimbnih mešanic, ki so ključnega pomena za avtentičen okus azijskih jedi. Dolge bambusove palčke so najboljše orodje za kuhanje v voku. Omogočajo hitro mešanje, obračanje in preverjanje stanja hrane. Veliko boljše so kot lesene ali silikonske kuhalnice. Bistvo azijskega kuhanja je mise en place. Vse sestavine (nasekljan česen, ingver, omake) pripravite v majhnih skledicah pred začetkom kuhanja, saj je proces priprave zelo hiter. Za to boste potrebovali veliko majhnih skled.

Čiščenje Takoj po uporabi, ko je vok še rahlo topel, ga oplaknite z vročo vodo in bambusovo ščetko ali ščetko iz trde plastike. Praška ne uporabljajte. Ostanke odstranite z grobo soljo ali žličko sode bikarbone in malo vode ter vok temeljito osušite s papirnato brisačo. Nato ga ponovno postavite na štedilnik, da ga popolnoma posušite.

Mrežasta lopatica se uporablja za lovljenje tempure, cmokov, ocvrtih jedi ali testenin iz vročega olja ali vode. Mrežasta struktura omogoča hitro odtekanje tekočine, kar je bistveno za ohranjanje hrustljavosti ocvrtih jedi. Bambusova metlica so dolge bambusove palčke, ki omogočajo hitro mešanje, obračanje in preverjanje stanja hrane. So naravno odporne proti vročini, kar omogoča varno in učinkovito uporabo pri visokih temperaturah.