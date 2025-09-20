Avtomobilizem: Kitajcev kolikor hočeš

Kitajskih predstavnikov je bilo v Münchnu veliko, menda celo več kot vseh drugih skupaj, v bistvu so s prisotnostjo svojo državo odločilno podprli, da je le imela precejšen obseg.

Omenimo najprej Leapmotor, ki je že prisoten pri nas, tu pa je predstavil dva električna modela, križanca B10, ki se bo že kmalu začel prodajati, bolj všečen pa je bil še malce zamaskiran nižji in elegantnejši kombilimuzinski model lafa5/B05, ki bo najprej na prodaj na Kitajskem, v prvem četrtletju prihodnjega leta pa tudi v Evropi. Menda je to električni športni kupe za mlade, ki bo na voljo v šestih barvah, tudi živahnih rumeni in roza.

Visokoleteči Kitajci

K nam z dvema športnima terencema na elektriko prihaja tudi znamka Xpeng, v njihovem razstavnem prostorju je bil next P7, zmogljivi športni kupe. Prav te dni so sicer objavili, da bodo limuzinski izvedbi modela P7, ki so jo doslej že prodajali na Kitajskem, morali popravljati volanski mehanizem.

He Xiaopeng, izvršni direktor podjetja Xpeng, je poudaril pomen umetne inteligence v avtomobilih. Doma pripravljajo množično proizvodnjo vozila s t. i. četrto stopnjo avtonomne vožnje. Po drugi strani bodo še letos v Nemčiji odprli prvi razvojni center v Evropi, tako ni presenetljivo, da smo na novinarski konferenci videli tudi Hildegard Müller, predsednico nemškega panožnega avtomobilskega združenja VDA. Treba je vedeti, da Xpeng kar dobro sodeluje tudi z Volkswagnom.

Polestar 5 je všečna, zmogljiva in draga električna stvaritev. Vprašanje je le, ali je čas za takšne avte pravi. FOTO: Gašper Boncelj

Poleg avtomobila je bil na predstavitvi humanoidni robot iron – tega usposabljajo v tovarniških okoljih in naj bi ga leta 2026 začeli množično proizvajati. Na razstavnem prostoru so imeli celo leteči avtomobil, trdijo, da imajo zanj 5000 prednaročil, zagon proizvodnje pričakujejo do konca leta 2026. O letečih avtomobilih smo slišali že veliko, ampak res predvsem slišali.

Širitev v Evropo

Znamka Polestar je in ni kitajska. Deluje v Göteborgu na Švedskem, vendar je lastnik kitajski Geely. Kakor koli, na IAA so v enem od paviljonov v centru razstavili polestar 5, njihov doslej daleč najzmogljivejši in tudi najdražji električni avtomobil, ki naj se meri s kakim porschejem taycanom. Trg superzmogljivih električnih avtov je precej zamrl, a »grand tourer« polestar 5 je tu in bo poskušal osvojiti čim več dovolj premožnih navdušencev za električne športnike.

BYD je najmočnejši kitajski proizvajalec električnih vozil in priključnih hibridov. Proizvodnjo širi v Evropi, prav tako prodajo, prisoten je že v vseh državah okoli nas, tudi na Hrvaškem, od koder naj bi enkrat pokrivali tudi Slovenijo, a se o tem govori že dolgo. Tudi če njihovih avtomobilov pri nas še kar ni, jih je bilo zanimivo pogledati v živo. BYD se je v Münchnu predstavljal le v mestu, na kar dveh lokacijah, najbolj zanimivo pa je deloval živo rumeni mali dolphin surf; ta je malce daljši kot mini kitajska izvedba, ki nosi ime le dolphin, in seveda ni tako ekstremno poceni. V Evropi, kjer ga prodajajo, se cena začne pri 20 tisočakih.

Toggova modela in mali BYD dolphin surf so na nedavnem testu Euro NCAP dobili najvišjo možno varnostno oceno.

Skupaj naprej

Predstavilo se tudi podjetje Togg, kot smo prebrali na njihovem razstavnem prostoru, je ime skovanka iz angleških besed together beyond (približen prevod bi bil skupaj naprej). To je turški proizvajalec električnih avtomobilov, dva modela (limuzino in športnega terenca) bodo konec septembra začeli prodajati v Nemčiji.

Dolphin surf je avtomobil, s katerim bo kitajski BYD verjetno dosegel velike prodajne številke. FOTO: Gašper Boncelj

»Čas je, da gremo na naslednji trg v Evropi, saj turški ni dovolj velik,« je za agencijo Reuters povedal izvršni direktor Mehmet Gürcan Karakaş​. Togg ima po njegovih besedah na carinskem področju prednost pred mnogimi kitajskimi tekmeci, saj ima status evropskega proizvajalca. V Turčiji je lani prodal približno 30.000 električnih športnih terencev, prodaja do avgusta letos pa je poskočila za 42 odstotkov, na približno 21.000 vozil. Dodajmo, da so tako oba Toggova modela kot tudi mali BYD dolphin surf na nedavnem testu Euro NCAP dobili najvišjo možno varnostno oceno.