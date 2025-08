Avgust na vrtu: čas za žetev, obrezovanje in nove začetke

Avgusta, ko je poletje na vrhuncu, je na vrtu veliko dela. To je čas za pobiranje krompirja, čebule, korenja, pese in drugih korenovk ter gomoljnic. Pripravite ustrezne pripomočke za shranjevanje, kot so papirnate ali mrežaste vrečke, platnene vreče ali leseni zaboji, ki zagotavljajo zračenje. Pravilno spravljen pridelek ne bo kalil in ne gnil. Zelenjavo vedno skladiščite na suhem in zračnem mestu. Redno odstranjevanje odcvetelih cvetov pri enoletnicah in trajnicah spodbuja novo cvetenje in preprečuje, da bi rastline energijo usmerjale v tvorbo semen. Če teh seveda ne želite pobirati. Uporabi...