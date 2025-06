Astrološki znaki, ki se jim obeta nepozaben dopust

Čeprav mnogi opozarjajo, da bo letošnje poletje znova izjemno vroče, nekaterim astrološkim znamenjem to ne bo predstavljalo težav. Nasprotno, uživali bodo v vsem, kar jih čaka na zasluženih počitnicah.

Astrologi pravijo, da bodo ti srečneži spakirali kovčke za dopust, ki si ga bodo zapomnili za vedno.

Bik: končno vaših pet minut miru

Po stresni pomladi boste biki končno zadihali. Poletje prinaša popoln trenutek za oddih, ki so ga odlašali leta. Družinsko potovanje, vila ob morju ali zen trenutek v naravi, vse možnosti prinašajo popolno sprostitev.

Bonus? Na obzorju se kaže presenečenje, zaradi katerega bo vaše poletje še bolj magično.

Peera Sathawirawong/Gettyimages FOTO:

Lev: seveda luksuzni dopust

Kamorkoli se boste to poletje odpravili, vsi vas bodo opazili. Levi boste, seveda, izbirali luksuzne hotele, sanjske plaže in urnik poln vznemirjenja. Polni energije in stila boste zasijali kot prave poletne zvezde.

Poleg tega so ogromne možnosti za romanco, poletje 2025 vam lahko prinese zgodbo, ki si jo boste zapomnili za vedno.

FOTO: Gettyimages

Vodnar: pot v svobodo (in vase!)

Vodnarji boste to poletje bežali stran od klasičnih destinacij: izbirali boste duhovna potovanja, eko ture, mistične kulture in kanček divjine. Pričakuj notranjo preobrazbo, nova spoznanja in popoln preporod duha ter telesa.

To bo idealno obdobje za povezovanje z naravo in samim seboj, saj ste rojeni za raziskovanje, ki presega plaže in koktajle, piše Glossy.rs.