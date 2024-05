Artičoke: redkost iz okolice Strunjana

Ste vedeli, da v strunjanskih nasadih rastejo artičoke, ki so med domačini zelo spoštovane, med širšo javnostjo pa skorajda neznane? V Strunjanu smo izvedeli, da imajo artičoke, ki so vijoličasto-zelene barve, v slovenski Istri celo daljšo tradicijo kot kakiji, saj so to grmovnico tod gojili že pred obdobjem Beneške republike, ki je sem segala v 9. stoletju. Gianfranco Giassi je eden od tukajšnjih pridelovalcev artičok, zato smo ga povprašali, kakšna bo letošnja letina in v kakšne jedi domačini vključijo to zanimivo sestavino.

Obirajo jih sproti

»Letos bo letina slaba, vendar ne vemo točno, zakaj. Artičoke potrebujejo dosti vode, te je bilo letos dovolj, tako da nam ni ravno jasno, zakaj bo tako malo plodov,« o rastlini, ki predvsem v Strunjanu, a tudi v Luciji in Sečovljah obrodi med sredino in koncem maja, pojasni Giassi in doda: »Letos so bolj zgodaj obrodile, obiramo jih ravno te dni, in to sproti.«

Kakšna sorta pa raste v slovenski Istri? »Njenega imena ne poznamo, je pa tu drugačna kot denimo v posameznih delih Italije. Tam imajo sorte, ki imajo bolj podolgovate, mehkejše plodove in so primerni za vlaganje, pri nas pa jih ne vlagamo, saj je to vijolično-zeleno sorto izjemno težko olupiti,« pravi sogovornik.

O tem, v katere jedi torej domačini vključijo te cvetove, pojasni: »Pripravimo jih na strunjanski način, kar pomeni, da artičoke 40 ali 45 minut kuhamo v soljenem kropu, nato jih odcedimo, preložimo na krožnik in pokapamo z domačim oljčnim oljem, zraven pa dodamo sveže mleti črni poper. Soliti ni treba, saj je slana že voda, v kateri kuhamo.«

Letos le za vzorec

Nato sogovornik, ki z družino v Strunjanu vodi izletniško kmetijo Giassi in se v prvi vrsti ukvarja z gojenjem kakijev, medtem ko ima nasad artičok predvsem zato, da ohranja tradicijo, pojasni, da v domači kuhinji pripravljajo tudi druge primorske jedi, v katere se ta zelenjava krasno vključi: »Ravno danes je moja žene skuhala fantastično mineštro z artičokami, in to z dodatkom malo krompirja in graha. Čudovit okus!«

Sicer pa lahko iz kuhanih artičok nastanejo solate, vključimo jih tudi v različne mesne, zelenjavne in testeninske omake ali jih, vložene, dodamo na pice. Z artičokami lahko dopolnimo domače grenčice oziroma žganjice, ta plod pa velja tudi za zdravilnega – najbolj znan je čaj iz artičokinih listov.

Kot zapisano, so letos slabo obrodile, kar povzroča nemalo težav Turističnemu društvu Solinar Strunjan, v katero je vključen tudi naš sogovornik. Omenjeno društvo namreč ta konec tedna pripravlja tradicionalne dneve artičok, na katerih bodo za vzorec dobrot, pripravljenih iz te sestavine, ponudili na Izletniški kmetiji Giassi-Žagar, Domačiji Knez, v Gostilni Pod trto, Gostilni Strunjan, Gostilni Sosič, Restavraciji Pinija & Beach bar ter v okrepčevalnici Mandraček.

