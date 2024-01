Arhitekturni izziv: Tri otroške sobe v mansardi

Bralca sta v fazi idejnega načrtovanja novogradnje - montažne hiše z zidano kletjo. V drugem nadstropju (mansardi) sta poleg kopalnice in spalnice z arhitektom predvidela še tri enako velike otroške sobe. Želita, da bi delovne mize imele zadosti dnevne svetlobe, ne želita pa si strešnih oken. Zapisala sta, da naj v razporeditvi predvidimo večje postelje, in sicer dimenzije 120 x 200 cm. Garderobne omare bi bile umeščene pod poševnino ob kolenčnem zidu, ki je visok 140 cm.

Bralca želita z naše strani optimalno razporeditev opreme v otroških sobah, to bo narekovalo tudi umestitev in velikost oken. Na obstoječih načrtih so v vsaki sobi vrisana ozka balkonska vrata, ki pa ne bi dovolj dobro osvetlila sobe.

