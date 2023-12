Arhitekturni izziv: Preureditev dnevne sobe v istrski hiši

V pritličju stare istrske hiše imata bralca dnevno sobo, ki je precejšen izziv za razporeditev pohištva, saj je z vseh strani odprta – z ene strani so okna in vrata na vrt, z druge je prehod v kuhinjo, s tretje je širok prehod v manjši sosednji prostor, s četrte strani je stopnišče. Ker nikjer ni daljše stene, ne vesta, kam umestiti dnevni sestav z večjim televizorjem, kako postaviti in obrniti sedežno garnituro ter kako hkrati omogočiti opazovanje ognja v peči ob mrzlih zimskih večerih.

Več na deloindom.si.