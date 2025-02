Apple po tihem predstavil cenejši model iPhone 16e

Cena iPhona 16e se v ZDA začne pri 599 dolarjih (brez davka), kar je občutno nižje od cene osnovnega iPhona 16, ki čez lužo znaša 799 dolarjev. Cene v Sloveniji še niso znane.

Z novim modelom Apple cilja na širši krog potrošnikov, ki želijo dostop do napredne tehnologije po ugodnejši ceni. Vključevanje AI rešitev omogoča dostop do naprednih tehnologij širšemu krogu uporabnikov, saj je Apple doslej to zmogljivost ponujal le v dražjih modelih.

iPhone 16e vključuje enak A18 čip kot iPhone 16, kar omogoča delovanje funkcij Apple Intelligence. Med te funkcije spadajo povzetki obvestil in priporočila za pisanje, ki bodo v prihodnosti na voljo tudi v drugih jezikih, vsaj Slovenci pa lahko danes nanje pozabimo, saj jih Apple v EU ne ponuja. Telefon bo na voljo od 28. februarja, prednaročila pa se začnejo 21. februarja.

iPhone 16e nadomešča dosedanji vstopni razred telefonov, ki je nosil oznako SE. Stari iPhone SE je bil nazadnje posodobljen leta 2022. Za razliko od zastarelega predhodnika novi model nima več domačega gumba ali Touch ID, ampak uporablja sistem prepoznavanja obraza Face ID, kar je korak naprej v smeri poenotenja uporabniške izkušnje med različnimi modeli iPhone.

Naslednik zastarelega iPhone SE

iPhone 16e se ponaša s 6,1-palčnim Super Retina XDR OLED zaslonom, ki ponuja enako kontrastno razmerje kot iPhone 16, vendar brez dinamičnega okna. Ohišje telefona je izdelano iz aluminija, zaslon pa je zaščiten s tehnologijo keramičnega ščita, kar naj bi v teoriji zagotavljalo večjo odpornost na padce in praske.

Telefon vključuje še povezljivost s sateliti, Wi-Fi, 5G in eSIM (elektronsko oziroma virtualno SIM kartico, ki jo aktivirate prek aplikacije operaterja), kar omogoča enostavno povezljivost. Na zadnji strani telefona se nahaja zgolj ena kamera s 48 MP senzorjem. Ljubitelji fotografije, ki cenijo optično povečavo ali makro objektiv, bodo zato morali poseči po dražjih modelih.

Velik minus je tudi ta, da iPhone 16e tudi ne podpira MagSafe tehnologije. To pomeni, da uporabniki ne bodo mogli izkoristiti prednosti magnetnih dodatkov in hitrega brezžičnega polnjenja.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Investopedia, NY Times, Apple in C net.