Tako ne moremo pričakovati popolnega okrevanja

Najpogostejši razlog za obisk zdravnika

Bolečina je neprijetna in zapletena osebna izkušnja, ki jo vsak človek doživlja na svoj način. Na to vplivajo biološki, psihološki in socialni dejavniki, pri čemer gre za povezanost telesnih in duševnih dogajanj, so ob letošnjem svetovnem dnevu boja proti bolečini sporočili iz Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.