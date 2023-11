Ana Roš: To je razlog za ceno menija v Hiši Franko

Nov lep opomnik na to, kako izjemna osebnost je Ana Roš Stojan, najbolj znana slovenska šefinja kuhinje: na lestvici Best Chef Awards, ki so jo za leto 2023 razglasili včeraj, se je uvrstila na tretje mesto. Pred njo sta le dva Španca: David Muñoz (Diverxo), že tretjič zapored, in Albert Adrià Acosta (Ticketd, nekdaj je z bratom delal v znamenitem El Bulliju).

