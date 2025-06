AMZS test otroških kolesarskih sedežev

Avto-moto zveza Slovenije (AMZS) je v sodelovanju s partnerskimi evropskimi avtomobilski klubi opravila test otroških kolesarskih sedežev, namenjenih namestitvi na drog okvirja tako, da otrok gleda naprej, in namestitvi zadaj na kolesarski prtljažnik. Sedem od preizkušenih sedežev lahko namestimo na oba načina, dva med njimi, istega izdelovalca, sta namenjena vsak svojemu načinu namestitve – razlike so le v pritrdilnem mehanizmu. Zaradi lažje primerjave so bili sedeži na testu preizkušeni posebej v obeh načinih namestitve, zato tudi dve tabeli z rezultati, s katerih je razvidno, kako se posamezen sedež obnese v enem od obeh načinov namestitve.

Test, katerega ključni kriteriji ocenjevanja so bili varnost in stabilnost, namestitev sedeža, upravljanje in vožnja, udobje in primernost za otroka ter vsebnost škodljivih snovi, je pokazal, da je otroke najvarneje voziti v sedežu, ki je nameščen na kolesarski prtljažnik. Poleg večje varnosti so glavne prednosti takšnega položaja še lažja namestitev, bolj toga oziroma trdna pritrditev na kolo in tudi večje udobje za otroka.

Najboljši v obeh položajih

»Najbolje se je na našem preizkusu odrezal sedež OKBaby v obeh različicah – s pritrditvijo na drog okvirja spredaj in s pritrditvijo na prtljažnik zadaj. Pozitivno so nas presenetile meritve udobja sedenja pri namestitvi na drog okvirja; med vsemi preizkušenimi sedeži je samo ta pri tem merilu dobil oceno zelo dobro. OKBaby ima funkcijo nagiba (v različici s pritrditvijo na okvir droga), svetlobni odsevnik, zaščito za glavo otroka in zaščito pred slabim vremenom, dobro pa se je odrezal tudi na varnostnem preizkusu,« je povedal Blaž Poženel, odgovorni urednik AMZS Motorevije, in dodal, da se je najcenejši sedež na preizkusu, mr fox izdelovalca Belleli, v obeh načinih pritrditve uvrstil na drugo mesto preizkusa. »Ponuja zelo dobro nastavitev težišča sedeža, otroška kolesarska čelada pa se dobro prilega vdolbini v naslonjalu sedeža. Kot manjšo pomanjkljivost smo zabeležili višino naslonjala sedeža, ki je nekoliko nižja od standardne, zato sedež ni dobil najvišje ocene pri merilih varnosti in trpežnosti.«

VIR: AMZS

Poraženec preskusa

Sedež air izdelovalca Qibbel se je odrezal najslabše med vsemi preskušenimi. Glavni krivec za to je prevelika vsebnost policikličnih aromatskih ogljikovodikov v prsnem delu oblazinjenih varnostnih pasov za otroka. Omenjeni ogljikovodiki v večjih koncentracijah so lahko kancerogeni in so zato v skladu z več varnostnimi standardi prepovedani v izdelkih, ki so namenjeni otrokom. Zaradi tega je sedež v obeh načinih pritrditve dobil najslabšo možno oceno, kar pomeni, da AMZS odsvetuje njegov nakup in uporabo. Qibblov sedež air ima pomanjkljivost tudi pri varnostnem merilu: podstavek za noge ni prestal preizkusa obremenitve; pri obremenitvi z maso 22 kg se je po nekaj sekundah zlomil.

VIR: AMZS

Priporočljivo dodatno vetrobransko steklo

Otroški sedeži za pritrditev spredaj so primerni za do 15 kilogramov težke otroke. S takšnim sedežem imajo starši svojega otroka vedno na očeh. V tem primeru je priporočljiva namestitev dodatnega vetrobranskega stekla za zaščito pred vetrom in drugimi vplivi. A namestitev sedeža na drog okvirja kolesa pogosto ni mogoča. Hitro se lahko zgodi napaka pri namestitvi, ki ne omogoča stabilne pritrditve sedeža.

Sedež pred voznikom zmanjšuje tudi vodljivost kolesa. Pogosto je težko varno in enostavno zajahati kolo s sedežem na drogu okvirja. Če je spredaj, moti tudi vožnjo kolesa, saj širok sedež z nastavki za noge otroka moti pedaliranje; poganjati je treba s široko razkrečenimi nogami, pri čemer voznikova kolena pogosto udarijo ob otroški sedež. Če ima kolo nizko nameščeno krmilo, se kolesar z zgornjim delom telesa naslanja na naslonjalo otroškega sedeža, kar seveda vpliva na udobje kolesarjenja.

Poženel je še pojasnil: »Pri nekaterih mestnih ali treking kolesih z dovolj visokim drogom krmilnih vilic je pravilna namestitev otroškega sedeža spredaj sicer mogoča, a treba je upoštevati tudi druge dejavnike. Eden je ustrezna zaščita pri čelnem trku v oviro: preskusili smo, kako se takšna namestitev obnese pri trku v oviro s hitrostjo 16 km/h: trk se lahko konča s hudimi posledicami za otroka in za kolesarja. Pri takšnih obremenitvah kolesar z močjo svojih rok ne more preprečiti, da njegov gornji del trupa ne bi zadel v otroški sedež in ga potisnil naprej.«