Alya Elouissi: Hvala, dragi srček, da tako trdo delaš zame

Nadarjena pevka, avtorica besedil in glasbe je nase opozorila s skladbo Valovim, ki jo je prvič izvedla na lanskem festivalu Melodije morja in sonca. Ljubljančanka slovensko-alžirskih korenin, ki živi in ustvarja med Slovenijo, Londonom in Moskvo, je sodelovala tudi pri rožnati filmski uspešnici Barbie.