Z majem se začne sezona peke na žaru, z naskokom najslabši del tega kulinaričnega užitka pa je čiščenje, ki ga je treba opraviti po vsakokratnem roštiljanju. Strokovnjaki priporočajo, da rešetke, ko se seveda ohladijo, vselej odstranimo z žara. Potem umivalnik, plastično vedro ali pa kad (odvisno od velikosti rešetke) napolnimo s toplo vodo. Medtem zmešamo pol skodelice sode bikarbone in detergenta za pomivanje posode, da dobimo nekakšno pasto. To nanesemo na rešetke, pri tem pa bodimo pozorni, da prodremo v resnično vse kotičke in razpoke. Ko smo to storili, pustimo rešetke namakati v topli ...