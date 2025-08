Ali umetna inteligenca že razmišlja kot človek?

Seveda pa umetna inteligenca ni le orodje, s katerim pišemo boljše CV-je in sestavljamo rime. Je veliko več in doc. dr. Vida Groznik, strokovnjakinja za umetno inteligenco, to zelo dobro ve. Na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani s sodelavci uporabljajo metode umetne inteligence za zgodnje odkrivanje in spremljanje različnih nevroloških bolezni in prepoznavanje duševne stiske. Je soustanoviteljica podjetja NEUS Diagnostics, ki razvija orodja za odkrivanje nevrodegenerativnih bolezni, in predsedujoča lokalnemu organizacijskemu odboru konference AI for Science, ki bo...