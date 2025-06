Ali stare nogavice takoj vržete stran? Lahko so odličen pripomoček

Marsikomu se je že zgodilo, da je iz pralnega stroja namesto dveh potegnil le eno nogavico. Pojav je tako pogost, da na spletu obstaja vrsta spletnih šal na ta račun, ena je denimo ta, da se manjkajoča spremeni v pokrovček za plastične posode, ki se ne prilega prav nobeni. No, tisto, ki vam je ostala, koristno porabite. Je denimo odličen pripomoček za brisanje prahu. Preprosto jo nataknemo na roke in obrišemo prašne površine. Še posebo dobro se pri tej nalogi obnesejo športne nogavice, način brisanja pa je zelo praktičen za čiščenje težko dostopnih mest. Podstavki, žaluzije, svetilke in umetne rože: vse te lahko z nogavico dobro očistimo. Primerne so tudi za čiščenje občutljivih dekorativnih predmetov in umetnin, saj z njimi bolje občutimo teksture predmetov, kar zmanjšuje tveganje za poškodbe.

Z njimi lažje očistimo občutljive predmete.

Nogavice ponujajo boljši oprijem v primerjavi z običajnimi čistilnimi krpami, kar olajša čiščenje pultov, ogledal in oken. Nadomestijo lahko drage pokrove za parni mop: nogavico nataknemo na mop in po končanem čiščenju odstranimo in operemo, kar omogoča večkratno uporabo. Nogavice so pogosto bolj učinkovite, saj so debelejše in bolje absorbirajo tekočine ter umazanijo.

Uporabite jih lahko na številne različne načine. FOTO: Wavebreakmedia Ltd/Getty Images

Uporabne so pri čiščenju stropa in ventilatorjev. Nogavico nataknemo na konec metle in z njo očistimo strop ter odstranimo pajčevine. Za čiščenje ventilatorjev ovijemo nogavico okoli vsakega krila ventilatorja in počasi potegnemo, s čimer odstranimo večino prahu. So tudi odličen pripomoček za čistočo hišnih ljubljenčkov: z njimi jim obrišemo tačke, ko se vrnejo s sprehoda. Ker nogavice ne zdrsnejo z roke, jih hišni ljubljenčki ne dojemajo kot igračo, kar olajša čiščenje. Lastniki mačk lahko napolnite nogavico z mačjo meto in ustvarite igračo, s katero se bo ljubljenka z veseljem igrala.

Če doma še nimate grelne blazinice, jo ustvariti sami: nogavico napolnite z rižem ali lanenimi semeni, po želji dodajte nekaj kapljic eteričnih olj in segrejte v mikrovalovni pečici (do dve minuti).

Iz nogavice lahko naredite lutko; z očmi in drugimi drobnarijami boste naredili zabavno igračo, ki jo bodo otroci oboževali. Nogavico lahko uporabite tudi za brisanje table, če jo ima otrok med igračami.

Mačke se bodo z veseljem igrale z nogavicami, napolnjenimi z mačjo meto. FOTO: Tetiana Ruvinska/Getty Images

Postane lahko držalo za potpuri. Napolnite jo z dišečimi suhimi cvetovi in jo obesite v omaro ali kamor koli, kjer bi radi lepo dišeče okolje.

Napolnjene z vato lahko postanejo pripomoček, s katerim zatesnimo špranje pri oknih in vratih.

Na prstih odrezana nogavica lahko postane zabavno držalo za kozarce z vročo pijačo. Napolnjena z blagom se lahko spremeni v držalo za bucike. Skupaj sešite nogavice, ki ste jim odrezali prste in jih napolnili z vato, lahko postanejo pripomoček, s katerim zatesnimo špranje pri oknih in vratih. Napolnite nogavice s papirjem in jih uporabite za oblikovanje škornjev, preden jih pospravite v omaro za čez topli del leta.