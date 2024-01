Ali lahko estetika izboljša funkcionalnost?

Gre za serijo pametnih telefonov, ki združujejo izjemno eleganco z napredno umetno inteligenco (UI) in uporabnikom ponujajo nepozabno izkušnjo.

Ko držimo telefon Galaxy S24 serije v roki, nas takoj prevzame njegova tanka in elegantna zasnova. Serija je prinesla pomembne inovacije v mobilno tehnologijo, ki temeljijo na moči umetne inteligence. Z zmanjšanjem debeline robov so inženirji pri Samsungu omogočili večji zaslon brez povečanja fizične velikosti telefona. To pomeni, da lahko uživate v večjem prikazu vsebin, obenem pa je telefon prijeten za uporabo in se prilega dlani.

