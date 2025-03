Ali lahko aluminijasto folijo ponovno uporabimo

Pogosto slišimo, da moramo živeti čim bolj trajnostno in paziti, da je odpadkov v našem gospodinjstvu čim manj. Tako poskušamo stvari večkrat uporabiti, če je to le mogoče. Eden izmed takšnih materialov je na primer aluminijasta folija. Pa je res pametno, da jo uporabimo večkrat?

Po mnenju kuharskega strokovnjaka Dennisa Littleyja je aluminijasto folijo mogoče ponovno uporabiti, če je ostala čista in nepoškodovana, je povedal za portal Marthe Stewart. Če je bila folija uporabljena zgolj kot pokrov pri sobni temperaturi in se ni dotikala hrane, jo lahko ponovno uporabimo brez večjih pomislekov.

Ponovno jo lahko uporabimo brez pomislekov, kadar je bila folija uporabljena za pokrivanje suhih in nemastnih živil, kot so na primer kruh, sadje, zelenjava ali pecivo. V teh primerih folija ne vpije vonjav ali vlage in ostane dovolj čista za večkratno uporabo. Seveda pa za ponovno uporabo ni primerna v vseh primerih.

Kdaj folijo raje zavržemo?

Ponovna uporaba aluminijeve folije ni priporočljiva, kadar je folija močno nagubana, strgana ali ima luknjice, saj se nam lahko zgodi, da košček pristane v hrani, gube v foliji pa so odlična podlaga za razvoj bakterij. Če je bila folija v stiku s surovim mesom, ribami ali drugimi pokvarljivimi živili, je tako imenovana reuporaba zavoljo varovanja zdravja prav tako skoraj prepovedana.

Če je folija prišla v stik s kislimi živili, kot so paradižnik, agrumi ali kis, je prav tako priporočljivo, da je ne uporabimo ponovno, saj lahko kislina razgradi aluminij in povzroči prenos kovinskih delcev v hrano. Tudi če je bila folija mokra ali dlje časa shranjena v vlažnem okolju, jo je najbolje zavreči, saj lahko vlaga ustvari pogoje za rast plesni in drugih mikrobov.

Kaj pa še kakšni drugi nameni? Lahko jo zmečkamo in jo uporabimo za čiščenje površin, na katerih so trdovratni madeži. Odlična je na primer za čiščenje pečice ali odstranjevanje vodnega kamna.

