Ali ima pes vročino? Kako ukrepati ...

Normalna telesna temperatura pri ljudeh in psih se nekoliko razlikuje. Pri nas je povprečna normalna telesna temperatura okoli 37 °C, medtem ko se pri štirinožnih pasjih kosmatincih giblje med 37,5 °C in 39,2 °C. Pri tem se moramo zavedati, da je ta razpon lahko nekoliko večji, saj je odvisen od posameznika do posameznika. Telesno temperaturo pri ljudeh pogosto merimo pod pazduho, medtem ko je najbolj natančen način merjenja telesne temperature pri psih rektalno, in sicer z uporabo digitalnega termometra.

Več na deloindom.si.