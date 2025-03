Aleš Čakš: »Verjamem v ljubezen.«

Zaupal nam je, kaj ga navdihuje, kam se rad vrača, in tudi to, da verjame v ljubezen.

Pravkar sem ...

Spisal svojo tretjo knjigo, ki predvidoma izide v začetku maja.

(Ne)ljubezni je naslov, s podnaslovom Gejevska p(r)oezija. Zmes kratkih zgodbic in poezije, ljubezensko nežnih in malo bolj trdih seksualnih vsebin.

Svoj stil bi opisal kot ...

Sproščeno moden, tu in tam rahlo drzen.

To pomlad na novo odkrivam ...

Kako pomembno je zdravje za vse, kar delamo in želimo v življenju. Pa tudi, kako dobro več svetlobe vpliva na počutje.

Moda, ker ...

Je zabavna, ker jo že takoooo dolgo spremljam, ker je moj hobi, moja strast.

Črno-beli blues?

Kot oblikovalec sem minimalist in od nekdaj ljubitelj črno-belih kombinacij.

Ko sem se lotil nove mini kolekcije, tudi še nisem vedel, da bosta črna in bela modni hit letošnje pomladi in poletja.

Kadar potrebujem navdih ...

Še bolj intenzivno razmišljam, pogosto pa grem v naravo. Do navdiha najpogosteje pridem zgodaj zjutraj in zvečer.

Brez česa ne bi mogel ...

Pravzaprav težko vprašanje. A na prvem mestu so to ljudje, ki me imajo radi in jaz njih.

Potem pa so na vrsti že filmi, pisanje, urednikovanje in seveda glasba ...

Nepogrešljiv modni kos sezone?

Bolj kot trendi me zanima slog. Vedno jeans, vedno bel in črn T-shirt, vedno seksi japonke.

Vodilo, ki se ga dosledno držim ...

Ne naredi ljudem tistega, česar ti ne želiš, da drugi naredijo tebi.

Trenutno prebiram ...

Intermezzo Sally Roo­ney, a se mučim, njene prejšnje tri knjige so bile precej boljše.

Spet in znova bi ponovil ...

Počitnice na morju in soncu ter druženje s tistimi, ki so mi najbliže.

Verjamem v ...

Ljubezen.

Ne verjamem v ...

Lažno iskrenost ljudi.

Guru dobrega počutja?

Jaz sam sem svoj najboljši guru, ko sem v dobri koži.

V načrtu imam potovanje ...

Trst ter Barcelona in Sitges.

Good life je ...

Moje življenje, a ne vsak dan, Goodlife je tudi revija, ki jo urejam in jo imam zelo rad.

Najboljši način, da porabiš 20 evrov?

Nov T-shirt, dobra pica, izbrana buteljka vina.

V mojem hladilniku je vedno ...

Jogurt, sir, piščančja salama, češnjev paradižnik, korenje, koruza, čičerika ...

V Milanu (na kavo) v ...

Corso Como 10.

New York ...

Je mesto, kjer sem bil že štirikrat, ki je še sprejemljiva Amerika in kamor se morda še enkrat vrnem.

Če bi lahko, bi bil zbiralec ...

Umetnin.

Najljubši parfum?

Ta hip Egypt, Eight & Bob.

Rad se vračam ...

Na Cres.

V naslednjem življenju bom ...

Jaz.

Vedno znova me očara ...

Uživanje v drobnih stvareh.