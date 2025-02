Afrodiziak: nesporna psihološka moč čokolade

Že iz časov Aztekov je čokolada veljala za afrodiziak, zato bi bilo smiselno domnevati, da je z dnevom ljubezni povezana že stoletja. Pa je res tako?

Korenine valentinovega segajo daleč v preteklost

Izvor valentinovega je dokaj nejasen, najbrž izvira iz rimskega poganskega festivala plodnosti, imenovanega Luperkalija.

Leta 496 n. št. je papež Gelazij I. ta praznik spremenil v krščanskega, posvečenega mučeniku Valentinu.

Do sredine 19. stoletja je 14. februar postal dan, ko so si v Veliki Britaniji in Združenih državah Amerike zaljubljenci izmenjevali razkošne voščilnice, okrašene s čipko, trakovi in kupidi s puščicami.

Kje nastopi čokolada?

Med vsemi temi dokazi ljubezni se je na valentinovo pojavila še čokolada: z nekoliko pikantnejšim podtonom.

Evropejci so čokolado spoznali po zaslugi Aztekov. Že pri njih je slovela kot močan afrodiziak. Hernán Cortés in njegovi osvajalci so bili priča, kako je azteški cesar Montezuma II. pil kakav iz zlatih čaš.

Po legendi naj bi ga spodbujal pri zapeljevanju žensk.

FOTO: Nerudol/Gettyimages

Peneča kakavova pijača je v Španiji hitro postala priljubljena, nato se je razširila po Evropi in spremljal jo je sloves afrodiziaka. Znani zapeljivec Giacomo Casanova jo je imenoval eliksir ljubezni, tudi markiz de Sade je častil njeno moč.

V Angliji je v 17. stoletju zdravnik Henry Stubbe v svoji knjigi iz leta 1662 Naravna zgodovina čokolade pisal o njeni veliki uporabnosti pri spolnih užitkih in o tem, kako pomaga pri obnavljanju moči moških.

Stubbe ni bil le zagovornik čokolade, temveč jo je tudi pripravljal za kralja Karla II., znanega po svojem neustavljivem teku: tako za ženske kot za čokolado.

Za večino ljudi je bila slednja še vedno pregrešno draga. A to se je spremenilo z začetkom viktorijanske dobe. Valentinovo je bilo zahvaljujoč poceni poštnim storitvam in množični proizvodnji voščilnic vse bolj priljubljeno, čokolada je postala dostopna tudi srednjemu razredu.

Kako je čokolada postala nepogrešljiv del valentinovega

Leta 1847 je britansko podjetje J.S. Fry & Sons ustvarilo prvo moderno čokoladno tablico, torej čokolado, ki jo je bilo mogoče jesti, ne le piti. Nekaj let kasneje so začeli izdelovati prve polnjene čokoladne bombone.

Britanski podjetnik Richard Cadbury, čokoladni inovator in filantrop, ki je igral ključno vlogo pri rasti družinskega podjetja Cadbury, enega najbolj znanih proizvajalcev čokolade na svetu je tisti, ki je dokončno povezal čokolado z valentinovim.

Leta 1861 je predstavil luksuzne škatle s čokoladnimi bomboni, bogato okrašene z vzorci in čipko.

FOTO: Nonmim/Gettyimages

Leta 1868 je šel še korak dlje in za valentinovo ustvaril prvo škatlo v obliki srca. Ko so čokolade pojedli, so sentimentalni obdarovanci škatle uporabljali za shranjevanje ljubezenskih pisem, pramenov las in drugih dragocenih spominov.

Čokolada in valentinovo danes

Danes je ideja o čokoladi na valentinovo svetovni komercialni fenomen. Samo v Združenih državah Amerike vsako leto na ta praznik prodajo okoli 40 milijonov čokoladnih škatel v obliki srca. Več kot polovico teh izdeluje podjetje Russell Stover, ki embalažo bogato okrasi z vrtnicami, rdečim satenom in čipko, prav tako kot v viktorijanskih časih.

Čeprav sodobna znanost ni našla prepričljivih dokazov, da čokolada resnično povečuje libido, je njena psihološka moč nesporna.

FOTO: Mikhail Spaskov/Gettyimages

Američani bodo letos na valentinovo za sladkarije porabili okoli milijardo evrov, od tega bo vsaj 75 odstotkov namenjenih čokoladi.

Čeprav so rože morda še vedno najpogostejši simbol ljubezni, se kar 69 odstotkov Američanov raje odloči za čokolado kot za šopek cvetja.

In tako rek Charlesa M. Schulza, snovalca blagovne znamke Ara Peanuts, ki je nekoč izjavil: »Vse, kar potrebuješ, je ljubezen. A malo čokolade tu in tam ne škodi,« še kako ostaja aktualen, piše NPR.