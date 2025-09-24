Adijo dizel! 792 kilometrov dosega in 320 kW polnjenja

AVTOMOBILIZEM

Domača predstavitev: novi mercedes CLA najprej na elektriko, kmalu še kot hibrid; čez čas tudi izvedba s srednje veliko baterijo, nato še posebno zmogljiva različica AMG.

Mercedes CLA nove generacije je zdaj nared tudi za slovenski trg. To je prvi model z modularne osnove MMA, ki ji angleško rečejo electric first, res najprej prinaša električni pogon, a za njim tudi hibridnega. CLA je pripravljen v doslej tretji izvedbi, tri centimetre je daljši od predhodnika, dolg je 472 centimetrov. Ima zadnji in še sprednji prtljažnik, ki je precej prostoren. V notranjosti izstopa zaslon, ki obsega dva velika ekrana. Obljubljen konkreten doseg Najprej bo CLA na voljo z električnim motorjem z močjo 200 (zadnji pogon) ali 250 kW (štirikolesni pogon), najzmogljivejšo baterijo ...