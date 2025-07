Adi Omerović: »Vedel sem, da je to to.«

Zaupal nam je, kaj sestavlja njegov svet in kaj njegov Svet.

Moj svet sestavljajo …

Ljudje, ki me navdihujejo, zgodbe, ki jih pripovedujemo, in trenutki, ki pustijo pečat.

Moj Svet pa …

Je prostor, kjer se trudimo iskati resnico, podajati relevantne informacije in ohranjati zaupanje gledalcev.

Novinarji se od drugih ljudi najbolj razlikujemo po tem, da …

Nas radovednost nikoli ne zapusti in si ne moremo pomagati, da ne bi ves čas spraševali in iskali odgovorov.

FOTO: Pop Tv

V drug poklic bi me zvabilo …

Pozitivno vzdušje, dinamika in stalno raziskovanje, morda nekaj v povezavi s financami ali filmsko produkcijo.

Sogovornik, ki bi ga še želel intervjuvati, je …

Vsak, ki zna razmišljati zunaj okvirov, pa naj bo to nobelovec ali vrhunski stand-up komik.

Mediji, ki jih vsako jutro pregledam, so …

Tako domači kot tuji – vse od 24 ur, 24ur.com, Dela, Financ do BBC in Bloomberga.

Umetno inteligenco uporabljam …

Vse pogosteje za analizo podatkov, hitrejše razumevanje večje količine informacij in celo za iskanje novih zornih kotov pri zgodbah.

V studio vedno pridem …

Pravočasno, nasmejan in pripravljen s steklenico vode v roki.

Ko se oddaja konča, grem …

Na hiter debrief s sodelavci, nato pa si vzamem trenutek tišine. Voditeljski tempo je hiter, zato ga je ob koncu treba upočasniti.

Nušo Lesar bi opisal …

Kot profesionalno, pronicljivo in vedno odlično pripravljeno voditeljico ter super sodelavko.

FOTO: Pop Tv

Mene pa bi sodelavci opisali …

Upam, da kot prijaznega, predanega, morda kdaj malo preveč perfekcio­nističnega, ampak zelo razumevajočega.

Tisti teden, ko ne vodim Sveta na Kanalu A, me boste najverjetneje našli …

V naravi z družino ali ob dobri knjigi.

Letos oddaja Svet na Kanalu A praznuje 18 let. Ob polnoletnosti je ključno, da …

Ohranimo kritičen pogled na svet, ostanemo zvesti gledalcem in se prilagajamo novim načinom pripovedovanja zgodb.

Moj prvi spomin na »nastop« pred kamero je …

Mešanica navdušenja in nervoze, srce mi je razbijalo, a sem vedel, da je to to.

Zadnja leta se veliko posvečate finančnim temam. Torej se 100 evrov splača porabiti za …

Vlaganje vase, dobro knjigo, tečaj ali izkušnjo, ki te obogati.

10.000 evrov pa se splača vložiti v …

Nekaj, kar bo čez deset let vredno vsaj 20.000 evrov, premišljeno investicijo, delnice, ETF-sklade ali svoj projekt, ki ima dolgoročen potencial.