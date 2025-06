7 stavkov, zaradi katerih ste nesrečni (in kaj si govoriti namesto njih)

Včasih smo ljudje sami sebi najhujši kritiki. Pogosto se v naših glavah pojavljajo stavki, ki jih drugim nikoli ne bi izrekli, brez pomisleka pa jih namenjamo sebi.

Ne zato, ker bi si želeli škodovati, ampak ker smo jih sprejeli kot dejstva in resnice.

Čas je, da jih prepoznate in jih zamenjate z mislimi, ki odpirajo poti do sreče in tudi upeha na poklicnem ter osebnem, področju.

Takšen/na sem pač.

To zveni kot sprejemanje samega sebe, a pogosto pomeni stagnacijo.

Vedno se namreč lahko premaknemo in spremenimo. Sprejemanja se ne sme enačiti stagnacijo. Sprejemanje pomeni verjeti v svojo sposobnost rasti, stagnacija je odsotnost potrebe po zorenju.

Raje si govorite: »Delam na sebi in odprt/a sem za rast.«

To preprosto ni zame.

Pogosta misel že, ko prvič nekaj spodleti. Kaj vse bi lahko bilo za nas, če bi si dali še eno priložnost?

Vsaka nova dejavnost je priložnost za učenje, vsak ponesrečen poskus pa izziv.

Raje si recite: »Pripravljen/a sem še poskusiti in se učiti iz izkušenj.«

FOTO: Abigail Keenan/Unsplash

Ne bom se trudil/a, saj bom spet razočaran/a.

Zveni samozaščitniško, vendar si s tem vnaprej odvzamemo možnost, da bi nas kaj prijetno presenetilo.

Strah pred neuspehom nas pogosto prikuje na mesto, s katerega se ne znamo premakniti.

Raje si recite: »Vsaka priložnost je, ne glede na izid, priložnost za rast.«

Spet moram vse narediti sam/a.

Klasika. Namesto da bi izrazili svoje potrebe in pričakovanja, raje tiho vse prevzamemo nase in potem godrnjamo.

Ključ do ravnovesja v odnosih je komunikacija.

Raje si recite: »Potrebujem pomoč in jo tudi zaslužim.«

Vsi to počnejo, torej kaj potem.

Opravičevanje lastnih odločitev z dejanji drugih nas pogosto vodi tja, kjer sploh nočemo biti.

Pomembno je, da delamo v skladu s svojimi vrednotami.

Raje si recite: »Svoje odločitve sprejemam na podlagi lastnih vrednot.«

Nikomur ni mar.

Običajno to pomislimo, ko smo izčrpani in prizadeti, čeprav globoko v sebi vemo, da ne drži. Občutek osamljenosti je lahko začasen.

Raje si recite: »Zaslužim si ljubezen in podporo ter sem odprt/a za njuno sprejemanje.«

FOTO: Gettyimages

Če se ne trudim stalno, sem lena oseba.

Prepričali so nas, da šteje le nenehna produktivnost, vendar v resnici pogosto najbolj potrebujemo počitek.

Ta je ključen za duševno zdravje, dolgoročno učinkovitost ter tudi srečo.

Raje si recite: »Počitek je pomemben del moje poti napredka.«

Zamenjajte negativno misel s pozitivno afirmacijo. Redna uporaba pozitivnih misli lahko močno izboljša vaše duševno počutje in samozavest, piše 24sata.