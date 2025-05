6 dejstev o razmerju, ki jih ločeni dobro poznajo: in so zato boljši partnerji

Je že tako, da se veliko zakonov konča z ločitvijo. A prav ta izkušnja, čeprav boleča, lahko človeka obogati in mu pomaga v naslednji zvezi. Če seveda ponotranji nekatera spoznanja, ki jih prinese razpad zakona ali zveze.

Your Tango takole niza šest dejstev, ki naj bi jih ločeni osvojili s pomočjo preteklih izkušenj in so zato lahko boljši partnerji.

Dovolijo si biti ranljivi

S tem gradijo zaupanje omogočajo tesnejšo povezavo s partnerjem.

Raziskave kažejo, da ranljivost povečuje zaupanje, intimnost in boljšo komunikacijo, torej vse ključne sestavine trdne zveze.

FOTO: Gettyimages

Vzamejo si čas brez otrok

Tudi če gre le za sprehod ali obrok, so zmenki brez otrok zelo pomembni.

Ločitve so pogosto posledica dejstva, da si zakonca, ko postaneta starša, ne vzameta več časa zase in to izkušnjo ločeni v drugi zvezi vzamejo kot dobro šolo.

FOTO: Gettyimages

Ne dovolijo, da bi se zamera kopičila

S pometanjem težav pod preprogo se te tam kopičijo in pripeljejo do zamere, ki je še en pogost razlog za ločitve.

Spoštljivo izražanje občutkov in želja lahko prepreči večje konflikte, kar ločeni dobro vedo in se temu zato, če želijo osnovati zdrav odnos, v naslednjih poskusih izogibajo možnosti, da bi v odnosu prišlo do zamer.

Sprejemajo vlogo mačehe ali očima (če so v igri otroci)

Mačehe in očimi naj bodo v podporo otrokom partnerja.

Postopno grajenje vezi z njimi je ključ do uspeha razmerja, česar se ločeni, sploh če imajo svoje otroke, dobro zavedajo.

FOTO: Liudmila Chernetska/Gettyimages

Izogibajo se ultimatom

Postavljanje ultimatov ustvarja strah in nezaupanje. Namesto tega je treba jasno in brez groženj izražati svoje potrebe.

Še ena neprecenljiva lekcija iz razpadlega zakona, ki jo tisti, ki se želijo iz ljubezenskega brodoloma česa naučiti, nedvomno usvojijo.

Imajo realna pričakovanja

Vsaka zveza ima vzpone in padce in potrpežljivost, razumevanje ter pripravljenost na kompromise pomagajo tedaj, ko je odnos na nižji točki.

Ločeni v novo zvezo zagotovo vstopijo z ranami in strahovi. A če so zrele osebnosti, ki so se iz prve izkušnje nečesa naučile, napak, ki so pripeljale do razpada nekdanjega razmerja, ne bodo ponavljale.