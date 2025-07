6 dejstev o moškem samozadovoljevanju

Morda so kje še kraji, kjer fante strašijo, da se jim bo posušila roka, če bodo masturbirali, a koristi samozadovoljevanja so daleč od neutemeljenih strahov.

Masturbacija se začenja v maternici

Raziskovanje telesa se ne začne šele v puberteti, ampak že v maternici, kar so nedavno ugotovili španski raziskovalci. Ni pa še popolnoma jasno, ali to dojenčki v trebuhu počnejo iz užitka ali radovednosti.

Ščiti pred rakom prostate

Moški, ki ejakulirajo skoraj vsak dan, imajo približno 20 odstotkov manj možnosti, da zbolijo za rakom prostate, kot tisti, ki ejakulirajo le okoli tri- do petkrat na mesec, ker na tak način izločajo tudi potencialno škodljive stvari za svoje telo in zdravje.

Ne masturbirajo vsi

Ameriška raziskava iz leta 2016 je pokazala, da vsi moški ne masturbirajo, zato pa jih okoli 75 odstotkov to počne redno. Nekateri se ne samozadovoljujejo zato, ker imajo dobre in redne spolne odnose, okoli 15 odstotkov pa ne čuti želje po tem.

FOTO: Gettyimages

Niso samo ženske uporabnice vibratorjev

Ko pomislimo na vibrator, ga običajno povezujemo z ženskim užitkom, a v strokovnem časopisu Journal of Sexual Medicine so navedli podatek, da si z vibratorjem do večjega užitka pomaga več kot 16 odstotkov moških.

Maj je za masturbacijo

Leta 1995 je bil maj razglašen za mesec masturbacije kot odgovor na odločitev Clintonove administracije, da se o masturbaciji kot o delu spolne vzgoje ne poučuje. Iz protesta so maj za mesec masturbiranja najprej razglasili v seks shopu v San Franciscu, in ker zgledi vlečejo, je iz tega nastalo uradno poimenovanje. V Veliki Britaniji pa so, ravno obratno, že leta 2009 ljudem delili letake, na katerih so naštevali pozitivne učinke masturbiranja, med drugim tudi preprečevanje nezaželene nosečnosti.

Gre sploh lahko kaj narobe?

Čeprav masturbiranje na prvi pogled ni videti zapleteno, pa se ob njem vseeno pogosto pojavijo zapleti, saj se kar 60 odstotkov poškodb penisa zgodi zaradi masturbacije, pa naj gre za ranice, otekline ali zlome.