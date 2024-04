5 najpogostejših napak pri presajanju sobnih rastlin

Ustvarjanje domačnosti v stanovanju z zelenimi ali cvetočimi sobnimi rastlinami postaja spet zelo priljubljeno. Resnici na ljubo pa se marsikdo ukvarja s svojimi lončnicami predvsem takrat, ko se mu ljubi, in ne takrat, ko bi bilo za njihovo kondicijo najbolje. Nekaj napak se ponavlja tudi pri presajanju. Če ste sklenili, da boste postali malo bolj sistematični, preberite, katere so najpogostejše, in se jim izognite.

