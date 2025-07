35. kresnika je prejela Ana Schnabl za roman September

Po izboru petčlanske žirije s predsednikom Igorjem Bratožem je bila na kresni večer nagrajena Ana Schnabl za izstopajoč roman September.

Nekaj foto utrinkov s prireditve

Lavreatinja Ana Schnabl je po tradiciji na Rožniku prižgala kresni ogenj. FOTO: Blaž Samec

Goste prireditve je pozdravila direktorica medijske hiše Delo Nataša Luša. V nagovoru je poudarila, da s kresnikom »prispevamo svetlobo, toplino in znanje – in izražamo spoštovanje do moči pisane besede ter njenega vpliva na posameznika in družbo«. FOTO: Matej Družnik

Pisateljica in publicistka iz Kamnika, med drugim kolumnistka britanskega Guardiana, Ana Schnabl je ob prejetju laskavega naziva povedala, da je presenečena in da se je žirija poigrala z njo na enak način, kot se je sama v knjigi poigrala z bralčevo pozornostjo. FOTO: Matej Družnik

Razglasitev in podelitev kresnika za najboljši roman leta so spremljali glasbeniki Janez Dovč, Gregor Volk, Metod Banko, Goran Krmac in pevska skupina Maroltovke. FOTO: Matej Družnik

Pesnica Alja Pušič in literarna kritičarka Petruša Golja – prejemnici nagrade mlado pero – z novinarko in urednikom Delove kulturne redakcije Pio Prezelj in Andrejem Predinom. FOTO: Blaž Samec

Ob zmagovalki – Ana Schnabl (September, Beletrina) – so se med finaliste uvrstili še naslednji avtorji: Anja Radaljac (Prst v prekatu, Litera), Kazimir Kolar (Onečejevalec, Goga), Tina Perić (Ćrtice, Goga) in Feri Lainšček (Kurja fizika, Beletrina). Vsakemu od njih je medijska hiša Delo za izjemno delo podelila honorar v višini petsto evrov bruto. FOTO: Blaž Samec

Na kresnikovem odru je sklepni večer, ki občinstvo na Rožniku in knjigoljubce v domačih foteljih napoti na nove bralne poti, povezovala Bernarda Žarn. FOTO: Matej Družnik

»Ana Schnabl na razkošno različne načine govori o moči vztrajanja in odpuščanja, ponuja nam slogovno bravurozno, očarljivo gosto in subtilno izpisano povabilo k premisleku o nekatarzični katarzi, o upanju,« je ob razglasitvi nagrajenke izbor utemeljil predsednik žirije Igor Bratož. Direktorica medijske hiše Delo Nataša Luša je zmagovalki podelila unikatno plaketo in finančno nagrado v vrednosti 7000 evrov bruto. FOTO: Blaž Samec

V osrednjem delu slovesnosti so se literarnim navdušencem predstavili vsi nominiranci in z voditeljico Bernardo Žarn spregovorili nekaj besed. Feri Lainšček je to storil v videoposnetku, na Rož­nik ga zaradi bolezni ni bilo. Obiskovalci so se mu poklonili z glasnim aplavzom, ki je po besedah voditeljice gotovo segel tja do Prekmurja. FOTO: Blaž Samec