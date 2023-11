100 let presežkov v športni inovativnosti

Kaj ta častitljivi jubilej pove o podjetju, ki je vse od začetka do danes v stoodstotni lasti družine Colombo? Nikoli v tem času se ni zgodilo, da bi se proizvodnja in prodaja ustavili. Upravičeno bi se lahko. V tridesetih letih prejšnjega stoletja zaradi svetovne finančne krize, pozneje druge svetovne vojne. Tudi pravkar končana pandemija bi bila lahko usodna. Ikonični Colmar je turbulentnim obdobjem kljuboval z veliko sposobnostjo prilagajanja svojih proizvodnih procesov danim razmeram in z inovativnostjo. Vzrok za izbiro pravih odločitev je bila ob ključnih mejnikih velike rasti podjetja tudi intuicija. Zdaj Colmar uspešno vodi že četrta generacija.

