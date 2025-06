10 stvari, ki jih morate narediti za starše, dokler jih še imate

Srbski igralec Nikola Simić je nekoč dejal:

»Ne glede na to, ali ste stari 30, 40 ali 50 let, dokler imate starše, ste zanje še vedno otrok. Ko jih ni več, niste več nikogaršnji otrok. To je strašen občutek.«

S tem je želel opozoriti, kako pomembno je biti ljubeč in pozoren do staršev, dokler jih imamo.

Oni so nam dali življenje, nas imeli radi in se pogosto žrtvovali. A čas je neusmiljen in nekoč jih ne bo več. Da vam pozneje ne bo žal, da niste imeli časa zanje, prav ravnajte sedaj.

Recite jim hvala

Ne čakajte na poseben trenutek. Povejte jim, kako cenite vse, kar so storili za vas: za tople večere, podporo v težkih časih, potrpežljivost. Besede hvaležnosti naj bodo iskrene in konkretne.

Zanje je to lahko največje darilo.

Povprašajte jih o mladosti

Oče in mama sta imela življenje pred vami: polno zgodb, ki jih morda ne poznate. Vprašajte ju, kako sta se spoznala, o čem sta sanjala, kaj sta skupaj premagala.

Zgodbe si zapišite ali jih samo poslušajte, z njimi ustvarjate neprecenljive spomine.

FOTO: Ocskaymark/Gettyimages

Preživite dan tako, kot si želijo

Namesto da jim vsiljujete svoje ideje, z njimi preživite dan tako, kot si želijo: v naravi, ob gledanju starega filma ali ob skodelici čaja.

Bodite ob njih, to je zanje najlepše darilo.

Naučite se njihovih najljubših receptov

Okus otroštva je pogosto okus mamine kuhinje ali očetovega žara. Prosite jih, da vas naučijo kuhati.

Zapišite si recepte, posnemajte pripravo. Tako boste ohranili del njihove topline tudi, ko jih ne bo več.

FOTO: Drazen Zigic/Gettyimages

Fotografirajte se skupaj

Veliko ljudi ima polno sebkov, a le redko je na njih skupaj s starši.

Posnemite kakšnega, fotografijo razvijte in jim jo podarite. To bo neprecenljiv spomin.

Pomagajte jim s tehnologijo

Pametni telefoni, aplikacije in splet so lahko zahtevni. Pokažite jim, kako opraviti video klic, poiskati recept, prebrati novice.

Ne jezite se, če vprašajo večkrat, vaša potrpežljivost kaže, da vam je mar.

Zaščitite jih pred prevaranti

Starejši so pogosto tarča prevar. Pojasnite jim, kako prepoznati nevarnosti, od sumljivih klicev do spletnih pasti.

Organizirajte srečanje s prijatelji

Z leti se družbeni krog manjša. Pomagajte jim ponovno videti stare prijatelje. Povabite jih na čaj, kosilo ali klepet. Takšni trenutki prinašajo veselje in toplino.

Skrbite za njihovo zdravje

Ne čakajte, da zbolijo. Povprašajte, kdaj so bili nazadnje pri zdravniku, pomagajte se jim naročiti na pregled. Zdravje ne bo vedno samoumevno.

FOTO: Gettyimages

Preprosto bodite z njimi

Ni treba delati ničesar posebnega.

Le pridite, objemite jih, poslušajte jih. Ne prekinjajte, ko govorijo. Vaša prisotnost je največ, kar jim lahko podarite.

Ne odlašajte, kajti leta bežijo. Nekega dne bo prepozno in ne dopustite, da bi vam takrat bilo žal, svetuje Sensa rs.