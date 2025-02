Vaša Valentinova sporočila: imejmo se radi

Lan in Tisa, vidva sta iskri v mojih očeh, toplini mojega nasmeha, moje najlepše misli, utrip mojega srca in ljubezni mojega življenja. Babi Vesna

Dragi Albert. Ljubezen je kot ptica, ki v nebo leti. Ljubezen je kot angel varuh, ki varuje te vse dni. Srečo, zdravje in veselja ti želi tvoja Silva.

Dragi najboljši prijateljici Anici Zrimšek in njenemu prijatelju Slaveku. Želim vama zdravja, ki ga lahko ponudi življenje, ljubezni, ki vama srčkov greje, in sreče, ki uresniči vse vajine skrite želje. Še naprej se imejta tako rada, saj je življenje zelo kratko. To vama želi najboljša prijateljica Mia Mandelj iz Brinja pri Ljubljani.

Najdražjemu! Ko prelestna orhideja nežno svoj skrivnostni cvet odpre, njega vonj nežno poboža čute vse, na krilih vetra angel božji nese do neba. Ker na strune harfe rajske pesmi hvalnico igra. Tebi, dragi Jože, za vse molitve, odpuščanje in zahvalo, za ljubezen, toplino in trenutke sreče, ki jih tvoje mi srce je dalo, za prečudovita skupna leta hvalnico ti pojem do neba, jaz samo vedno tvoja Mia, orhideja tvojega srca.

Srečko, ti si moj sonček, ki greješ moj srček in me razveseljuješ. Ljubi te tvoja Polžika.

Dragi Miško. Hvala za turbulentnih 40 let ljubezni. Si mali smolček. Tvoja Maruška.

Valentina, vse lepo za god in lepo praznuj z možem Matjažem in sinom Maj Luko Valentinov dan, želi mama Jelka.

Vnuku Mihu in vnukinji Ani želim lepo valentinovo in naj se jima izpolnijo vse skrite želje želi babica Jelka.

Cvetka Rivo. Še naprej telovadi ter hodi do grozdja ter lepo praznuj valentinovo. Srečno. Roman.

Marjetka, hvala, ker si ob meni ti. Vili

Metka, pošiljam ti poljubček. Rosso

Veselo valentinovo ti želim, moja draga Vlasta, vedno tvoj nagajivi Janko.

Veselo valentinovo želim vsem mojim punčkam. Vaš ati Sašo in ata Janko.

Moji Polžeki sporočam, da je moja edina in največja ljubezen. Ljubim te iz vsega srca. Tvoj Srečko.

Draga hčerka Lidija. Odšla si ljubezen iskat v tujino v Avstrijo in našla si jo tam s popolnim tujcem, ki je danes ljubezen tvojega življenja. Imata tudi družino, za katero skrbita z veliko ljubeznijo. Velikokrat me obiščeta tudi z vnukoma, ki ju imam neizmerno rad. S partnerico Ano sva zelo vesela vsakega tvojega obiska, saj je to tudi tvoj dom. Tvoj očka in Ana

Naše življenje je kot reka, teče vedno naprej in se ne vrača. So brzice, slapovi, a tudi mirne vode. Tudi najino življenje je bilo isto, pred izlivom v morje pa se umiri. Draga žena, zahvalil bi se ti za dolga skupna leta in da še ostanek življenja preživiva z roko v roki v dobrem in slabem. Rad te imam. Jože

Kako se bosta razveselila na dan zaljubljencev? FOTO: Getty Images

Vsem najinim želiva ob valentinovem mnogo ljubezni in razumevanja. Mama, žena, bica Marija, dedi Rajko

Dragi dedi Tine. Naj ti življenje da vso ljubezen, ki jo premore tvoje srce, vso srečo, ki jo prinese dan, največ pa zdravja, ki ga najbolj potrebuješ. Tvoji Enej, Lan in Neli

Mojemu dragemu srčku Francu - Frenku. Vonjam vrtnico, ki je ne bom dobila, in čutim okus čokolade, ki si jo bom sama kupila. Tvoja navihanka, srčica, Ančica - Ani

Za prijateljice in prijatelje. Prelepa je pomlad, jesen, pa tudi mrzle zime, zato prijateljstvo med nami nikoli nas ne mine. Lep pozdrav iz Šentjakoba ob Savi, Zdravko - Popaj

Ko v rosnem majskem jutru zlato sonce se prikaže vrh očaka Jalovca, pod deročim slapom deklica prelestna na piščal srebrno melodijo blagoglasno zaigra, ptica trnovka jo na perutih mehkih nežno nese pred obličje stvarnika vesolja in neba, kjer zdaj tebi, dragi Roman, slavospev ljubezni večne podari iz dna duha, za vso zvestobo, upanje, veselje in zahvalo, za trenutke razigrane, ki mi tvoje jih srce je dalo, za vse molitve, ki so kerubi nosili jih do paradiža rajskega, pojem večno zdaj ti hvalo, jaz, tvoja Brigita, lepotica izpod slapa veličastnega.

Mojemu očetu Viliju Novaku želim zdravo in veselo valentinovo. Tvoja hčerka Simona z družino iz Mokronoga

Hčerkama Petri s Sašotom in Mojci z Radovanom vse lepo ob valentinovem želi mama Jelka.

Prijateljici Mileni in njenemu možu Zdenkotu iz Kopra vse lepo za valentinovo želi Jelka.

Moj dragi Brane. Beseda hvala je premalo za vse, kar storiš zame, želim ti, da nosiš ljubezen v srcu do konca najinih dni in naj iskrice sreče gorijo vse dni. Ljubim te. Adrijana

Ljubezen gre skozi želodec, pravijo. FOTO: Alexander Lyakhovskiy Getty Images

Moja draga žena Darja, hčerka Maša in sin Žiga vam želim polno ljubezni in spoštovanja. Tebi, dragi moj vnukec Leo, pa želim polno sončnih in nasmejanih dni. Imam vas zelo rad. Vaš Robert

Dragi Stanči. Srečo najdeš v povezanosti, deljenju dobrega in preprostih rečeh, ki se jih ne da kupiti. Čimprejšnje okrevanje. Tvoja Ljuba

Moji hčerki Sabini za dobro jutro in lep dan, za vse dneve v letu, v dobrih preprostih dejanjih, vsa ljubezen tega sveta, dotik, objem in že nežna misel povedo vse. Hvala ti za vse. Tvoja mami

Poznati tebe pomeni poznati nekoga, na katerega se lahko opreš in mu zaupaš, poznati nekoga, s katerim deliš svoje spomine, solze in nasmeh. Iskrena hvala vsem. Ljuba

Valentinka Anica Zrimšek iz Kidričevega. Vse odkar te poznam, te za najboljšo in drago prijateljico imam. Ostani taka še naprej, to so želje Mie Mandelj iz Brinja pri Ljubljani.

Draga prijateljica Mija. S Stanislavom ti želiva na današnji dan mnogo mnogo zdravja, veselja in smeha, mnogo ljubečih trenutkov. Vedno se te bova spominjala. Tvoja zvesta prijatelja Anica in Stanislav iz Gajševcev pri Ljutomeru

Dragi moj Slavek. Tvoj objem je poln ljubezni in zaupanja vreden. Pošiljam ti ta dan mnogo lepih želja, največ zdravja, sreče in ljubezni. Samo tvoja Ana iz Kidričevega

Družini Mandelj s Streliške v Ljubljani želim za valentinovo vse dobro in veliko ljubezni, zdravja in skupne sreče. To so želje babi Mie iz Brinja.

Bratu Ladotu in njegovi ženi Ani iz Brinja za valentinovo! Včasih sije sonček, včasih pada dež, včasih je lepo, včasih je težko, ampak vajina ljubezen naj premaga vse to! Pa še to: dragi brat, pazi na svoje zdravje. To so želje Mie Mandelj iz Brinja.

Draga Adrijana. Pomeniš mi veliko, pomeniš mi vse in edino za tebe mi bije srce. Le kaj naj ti še rečem, le kaj naj ti še storim, saj veš, da le tebe ljubim in zate živim. Sreča je najin zaklad in lepo je, ker te imam rad. Večno tvoj Brane

Dragi moj mož Gregor. Ljubezen. Skupaj sva stkala sanje, ki sva jih sanjala, načrte, ki sva jih načrtovala. Modro in tankočutno iz dneva v dan sva tukaj drug za drugega in opazujeva bistvo, ki naju izpolnjuje in združi v eno. Najini modri zvezdici Glorija in Atena, rada vas imam. Žena in mama Sneža

Moji hčerki! Draga hčerka, veliko iskrene ljubezni želim ti, da doživiš, ter veselje v srcu na valentinovo, zažari od sreče. Tvoja mama

... svojo pesem pošiljam vsem Valentinom ... v opomin, da le ljubezen zmaga! Tvoj poljub, poln obljub. Postavil me je v kalup, obup. Iščem ga povsod, da me vpraša – Kaj želite? Čuden gospod. Tvoji lasje, močne rame prebodle so moje srce. Krvavi, lovi, se bori. Kaj je to? Strast – oblast besni! In spet iščem tvoj pogled, ki širi mi razgled, in spet iščem tvoj objem, ker se moje telo izgubi v njem, in spet iščem tvoj poljub, ker je sicer moj svet en velik obup! POLJUB, v ustih poln obljub, pričara svet, kjer števila so le do 5! Andreja Vatovec

Ljubezen je v zraku. FOTO: Julia_sudnitskaya/Getty Images

O tebi sanjarim vse dni in noči, če kje te zagledam, srce mi drhti. Naj zdajle v uho Valentin ti pove, da toplo nekje bije zate srce! Le tebe ves čas si ljubiti želim, po sreči s teboj dneve vse hrepenim. Čeprav sva na svetu veliko že let, ljubezen na novo doživljava spet! V življenju le sreče s teboj si želim in prosim nebo, da te ne izgubim. Ljubezen ne vpraša za raso, značaj sprašuje, če vračaš ljubezen nazaj. Ljubim te, Franci moj, tu vedno bom zate navihani Jurček.

Dragi moj Jože, želim ti obilo ljubezni, rada te imam. Bodi srečen še naprej z nami vsemi, predvsem pa z Lino. Simona

Irena, ti si pridna kot čebelica, ti si moj zlati sonček!!

Moji Tatjani vse najboljše za valentinovo. Edi

Mojima otrokoma želim srečo v ljubezni ter veliko uspeha na vseh področij življenja. Želi jima mama Nada iz Šentjerneja.

Ti si mojega srca izbrana in od mene vedno oboževana. Postala si tako del mene, da življenja si ne znam predstavljati brez tebe. Je resnica, da ljubim te močno in se ti upiram prav težko, moja ljuba žena Cvetka. Tvoj mož Marjan

Koš poljubčkov Damjani, Jožetu in Jožici podarjata srček Floki in ati Damjan.

Jožica, od spominov se da živet', prevladujejo lepi, z željo v še lepše v naslednjem letu Ti pošiljam en topel objem in vroč poljub...!