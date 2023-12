V prazničnem Celju postavili tovarno daril (FOTO)

Tudi v knežjem mestu Celje je tačas vzdušje že zelo praznično, krasi ga na tisoče prazničnih lučk, svetlobnih cevi, likov in drugih okraskov. »Program Pravljično Celje bo letos potekal 30 dni, v tem času se bo na osmih različnih dogajališčih zvrstilo več kot 60 dogodkov.

Ti bodo namenjeni družinam, ljubiteljem adventnih destinacij in kulinaričnim raziskovalcem. Dodatno smo vsebinsko obogatili dogajanje med tednom, na Starem gradu Celje, veliko je novosti, program pa izjemno raznolik. Večina dogodkov se bo zgodila na prostem. Kar je bilo dobro iz preteklosti, smo ohranili in nadgradili, zdaj pa dodajamo vsako leto le še novosti,« o letošnji programski zasnovi Pravljičnega Celja pove direktorica Zavoda Celeia Celje Maja Voglar.

Slomškov trg krasi tudi velikanski adventni venec. FOTO: Visit Celje

Mesto je polno svetlobnih in drugih okraskov. FOTO: Gregor Katič

Praznične luči bodo mesto razsvetljevale vse do 6. januarja prihodnje leto, obiskovalci lahko občudujejo kar 44 smrek, od tega dve, visoki okoli 12 metrov, stojita na Trgu celjskih knezov in Krekovem trgu. Z unikatnimi lampijoni so okrasili nabrežje Savinje, kar je tradicija že vse od leta 2012, pri projektu pa sodelujejo celjski vrtci in osnovne ter srednje šole.

Prvič pravi balet

Na Starem gradu Celje bo ravno ta vikend potekal prvi zimski srednjeveški dan v Sloveniji, na katerem si bo mogoče ogledati posebne predstave, pravljični cirkus, ognjene, plesne in svetlobne šove, zaživela bo uličica srednjeveških obrtnikov in zadišalo bo po kulinariki, kot se za grajsko kuhinjo spodobi. V času prazničnega sejma je mogoče kupiti tako izdelke lokalnih umetnikov kot tudi drugih deležnikov na področju turizma v mestu.

30 dni bodo izvajali praznični program.

»Poleg praznično okrašenih izložb na različnih lokacijah v mestu in pestre ponudbe lokalnih in drugih ponudnikov na sejmu je v Gubčevi ulici zaživela tudi Piškotarna, pravljična ustvarjalnica piškotov. In vsak ponedeljek in petek se bo mogoče udeležiti peke piškotov z Ivano,« pravi Voglarjeva.

V Piškotarni bodo pekli piškote. FOTO: Visit Celje

Prav tako je začasno vsebino dobil prostor na Glavnem trgu 8, ki se je spremenil v Božičkovo tovarno daril. »Po prvem festivalu Okusi Celja bo 14. decembra sledila njegova zimska izpeljanka,« še razkrivajo v zavodu Celeia. Na svoj račun bodo prišli tudi ljubitelji baleta, saj bo v okviru novega plesnega cikla bo v Celju prvič gostoval pravi balet, in sicer Ukrajinski klasični balet. Priznani mednarodni baletni ansambel bo na odru Celjskega doma uprizoril prizore iz dveh slavnih baletov Petra Iljiča Čajkovskega, Hrestača in Trnuljčice.

Med prizorišči sta dve novi, in sicer Slomškov trg, na katerem bo stal adventni venček, ter Guštova Mestna plaža v zimski preobleki. S posebnim zimskim pevskim sprehodom po mestu bodo v Celju 10. decembra zaznamovali svetovni dan zborovskega petja, kar veliko bo t. i. pop-up dogodkov, recimo zimski brunch in ustvarjalni pop-up. Na Krekovem trgu tudi že stoji lanska velika uspešnica Severni pol, še posebno pestro pa bo v Pravljični deželi, ki bo vrata odprla v petek, 15. decembra. Tudi letos v Celju organizirajo silvestrovanje na prostem, in sicer s skupinama LPS in Zvita feltna.