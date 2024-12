V ličilih, namenjenih otrokom, nevarne kemikalije! Raje izberite drugačno darilo

Igrače morajo biti ustrezno označene, kupovati pa jih velja le pri zanesljivih prodajalcih. Redno jih je treba pregledovati tudi po nakupu, saj se lahko raztrgajo, raztresejo ali uničijo.

V Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS) potrošnikom priporočajo, naj pred nakupom igrač preverijo, ali je na njih označena starostna skupina in ali je primerna za otrokovo starost. »To je še zlasti pomembno, če izbirate igračo za otroke, mlajše od treh let,« so zapisali.

Ob tem je pomembno vedeti, da so starostne omejitve za igrače določene na podlagi varnostnih dejavnikov, in ne inteligence ali zrelosti. Zato otrok ne bi smel uporabljati igrač, namenjenih starejšim otrokom.

Preverite oznake

Vse igrače, ki se prodajajo na evropskem trgu, morajo biti opremljene z znakom CE, ki pa še ni zagotovilo, da so varne. Imeti morajo tudi oznako EN 71, ki pomeni, da so bile testirane in ustrezajo evropskim standardom za varnost igrač. Igrače iz tkanin morajo imeti še oznako, da so ognjevarne ali negorljive.

Med vsemi na trgu EU odkritimi nevarnimi izdelki so igrače že več let povsem na vrhu seznama. Velik delež igrač, ki so označene za nevarne, prihaja s Kitajske.

Najbolj nevarni so majhni deli igrač, ki predstavljajo tveganje za zadušitev. Prav tako so nevarne predolge vrvice in elastike, v katere se lahko otrok zaplete in se zaduši. Pozornost na ZPS svetujejo tudi pri magnetih in igračah, ki vsebujejo gumbne baterije. Če so slabo pritrjeni in jih otrok zaužije, namreč lahko ogrozijo življenje.

Če je preglasno za vas, je tudi za otroka

Skrita nevarnost v igračah so kemikalije, s katerimi otroci prihajajo v stik prek kože, sline ali celo z zaužitjem. Kot tvegano darilo so se denimo izkazala ličila, namenjena otrokom.

Nekatere igrače spuščajo zvoke. Glede teh potrošnikom predlagajo, naj glasnost preverijo že v trgovini. »Če se vam zdi glasna, je zagotovo preglasna tudi za otroka,« so zapisali.