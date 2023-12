Smrečice iz gumbov kot darilo ali okras

Za voščilnico potrebujemo trši papir, iz katerega naredimo osnovo, nato zberemo gumbe in jih na prednjo stran razporedimo v želeni obliki. Zelene denimo v obliko smrečice, na vrh dodamo manjšega rumenega, ki bo predstavljal zvezdo, male rumene gumbe razporedimo tudi okrog glavnega motiva kot zvezde na nočnem nebu.

Gumbe zložimo v obliko smrečice. FOTO: Goroda/getty Images Getty Images/istockphoto

Ali pa jih uporabimo zgolj kot okrasne krogle na smrečici. V tem primeru potrebujemo še zelen papir ali tkanino, najboljše filc, saj se ta med rezanjem ne para in ga v nasprotju z drugimi tkaninami ni treba robiti. Smrečico nato prilepimo na voščilnico in jo okrasimo z gumbi različnih barv.

Ne nujno zelena

Smrečico lahko izdelamo tudi samo iz gumbov, ki naj bodo vsi enake barve, ne nujno zelene, a različnih velikosti. Zložimo jih drugega na drugega tako, da je največji spodaj, nanj prilepimo nekoliko manjšega, nanj še manjšega in tako dalje, dokler ne pridemo do najmanjšega gumba. Na vrh prilepimo zlato perlico, gumb v obliki zvezde ali katerega še posebno lepega in sijočega.

Uporabimo jih kot okraske, obeske ali uhane. FOTO: Instagram

Takšno smrečico uporabimo kot okras na jelki, če nanjo pritrdimo še kaveljčke, pa dobimo krasne praznične uhane, ki si jih nadenemo za novoletno zabavo ali jih podarimo. Če namesto kaveljčkov uporabimo obroček, na katerega namestimo ključe, lahko smrečico iz gumbov uporabimo kot obesek zanje.

Volna in lepilo

Čudovite stoječe dekoracije, ki jih postavimo na praznično mizo ali okensko polico, ustvarimo tudi iz volne, namočene v mešanico lepila in vode. Ta naj bo v razmerju ena proti ena, uporabimo pa belo lepilo za ustvarjanje.

Volno namočimo v mešanico lepila in vode. FOTO: Voren1/getty Images

Kos tršega papirja zvijemo v obliko stožca, nato nanj začnemo navijati lepljivo volno. Vlakna se lahko prepletajo ali jih ovijamo drugo ob drugo. Po želji. Ko je smrečica končana, počakamo, da se posuši, in odstranimo papir, nato pa nanjo prilepimo okraske v obliki gumbov različnih barv in velikosti.