Slovenska pesem dobila praznično preobleko: »Tokrat naju je usoda znova združila ...«

Kot vsi glasbeniki je bil tudi Robert Ficker decembra zelo zaseden, na nastopih se je srečeval z mnogimi glasbenimi kolegi. Pred dnevi je na neki rojstnodnevni zabavi srečal priljubljeno pevko Manco Špik, s katero sta že sodelovala, očitno pa bosta še kdaj presenetila svoje oboževalce.

Robert Ficker je z Manco Špik posnel praznično različico pesmi. FOTO: OSEBNI ARHIV

»Manca je v preteklosti velikokrat sodelovala pri nastajanju mojih skladb, kot so Pogreška, Lijepa djevojko in drugih. Tokrat naju je usoda znova združila. Ker v zadnjem času veliko vadim oziroma igram na ukulele, sva za najine oboževalce skupaj posnela refren njene skladbe Po tebi mi diši ljubezen. In ta skladba je zdaj dobila praznično različico, ki je luč sveta ugledala še pred božičem,« nam je razkril Ficker.