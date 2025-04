Recept za najbolj sočno potratno potico

Potratna potica se je razvila kot sodobnejša, še bolj razkošna različica klasične slovenske potice. Priljubljena je postala v 20. stoletju, ko so ljudje začeli eksperimentirati z različnimi okusi in teksturami. Njeno ime izhaja iz besede »potraten«, kar pomeni razkošen ali bogat. Ime poudarja, da je potica narejena iz dragocenejših sestavin in je postala simbol razkošja in slavja.

Sestavljena je iz dveh vrst biskvitnega testa (vaniljevo in čokoladno) ter dveh vrst nadeva (orehov in skutin), vse skupaj pa obdaja še kvašeno testo. Je impresivnega videza (plasti dajejo čudovit prerez), sočna in ima več različic: lešnikov ali mandljev nadev, skuta z rozinami in pehtranom, čokoladni nadev.

Tako smo se je lotili na naši kuharski delavnici z Jasmino Pirnar Krope (Yasko).

