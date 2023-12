Punč: spregledan decembrski napitek

Vsi ga poznamo, a marsikdo ne ve točno, iz česa je pripravljena ta pijača. Tudi prodajalec, ki smo ga te dni ujeli na eni od adventnih stojnic, je malo pobrskal po arhivu, nato pa z lističa prebral sestavine, iz katerih pripravi punč: pomarančni sok, začimbe in sladkor, tudi belo vino ter, za poudarek, šilce ruma.

Takole tople napitke postrežejo na prazničnih stojnicah sredi Salzburga. FOTO: Špela Ankele

Od kod? Iz Indije!

A od kod punč izvira? Spletni viri navajajo, da ta alkoholna pijača prihaja iz Indije. Ime naj bi v hindujščini označevalo številko pet, saj naj bi prvotni recept omenjal pet sestavin, in te naj bi bile: nekaj kislega (limeta oziroma limona), sladkor, žgana pijača (rum, brendi ali arak), voda in začimbe, torej muškatni orešček.

Hitri opis v spletni enciklopediji nadalje povzema, da naj bi punč v Evropo prinesli Angleži, to se je zgodilo v 17. stoletju. V stoletjih, ki so sledila, je ta dišeči napitek naletel na številne različice in recepture, tako hladne kot tople, alkoholne in brezalkoholne. Nekatere različice vsebujejo tudi veliko sadja in so videti kot sangrije ali sadne bovle.

Na stojnicah v Ljubljani tudi tokrat prevladuje kuhano vino v belih in rdečih odtenkih, najdemo pa lahko tudi punč, ki malce spregledan ostaja kar v ozadju obilice toplih decembrskih napitkov. FOTO: Špela Ankele

Topli ali hladni koktajl?

Kot je že navada pri skorajda vsakem kultnem receptu, se načini priprave tega napitka razlikujejo od kuharja do kuharja in tudi od mesta do mesta. V Salzburgu, denimo, punč letos strežejo v visokih modrih skodelicah, po praznikih dišeči napitek pa pripravijo iz belega vina in ruma, ki mu dodajo pomarančni in limonov sok, cimet in nageljnove žbice.

Če omenimo še nekaj slavnih različic: Jamie Oliver ga pripravi iz sveže stisnjenega soka klementin, ki mu doda brusnični sok. Od začimb izbere vaniljo, prilije viski (ali konjak) in zeliščni liker benedictine. Zanimivo je, da slavni kuhar omenjenih sestavin ne skuha, ampak jih zgolj zmeša in nato za dve, tri ure zapre v hladilnik, pri čemer podčrta: »Ne pustite tega koktajla stati dlje, saj bodo kisle sestavine povozile ostale okuse.«

FOTO: Špela Ankele

Osnova: pomarančni sok in rum

Med prazniki eno od različic punča, in tudi ta je hladna, na svoji spletni strani priporoča kuharska dama Nigella Lawson; njen združuje okus brusničnega soka in ananasa kot tudi limonovega in pomarančnega soka, medtem ko za alkoholne ritme poskrbi ingverjevo pivo, ki ga dodamo, ko pijačo že nalijemo v kozarce.

Sicer pa recepti za hladni punč omenjajo tudi lubenice, grozdje, hruške, jabolka in še kaj. A če bi raje ostali pri topli različici, je verjetno najbolj varno ostati pri segretem pomarančnem soku, ki ga razredčimo z vodo in zraven dodamo zimske začimbe (cimet, klinčke, nariban muškatni orešček, vaniljo), sladkor in rum.